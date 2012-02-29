Россия с 1 марта повышает пошлину на экспорт нефти

Экспортная пошлина на нефть из РФ с 1 марта 2012 года повысится на 4,4%, или на 17,5 доллара, - до 411,2 доллара за тонну с 393,7 доллара за тонну в феврале.

Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано в номере "Российской газеты" за 28 февраля, передает РИА Новости.

Льготная экспортная пошлина на нефть для ряда месторождений Восточной Сибири и Северного Каспия с 1 марта повысится на 13,2 доллара - до 204,4 доллара за тонну с 191,2 доллара за тонну в феврале.

Унифицированная ставка экспортной пошлины на нефтепродукты в марте составит 271,4 доллара против 259,8 доллара в феврале, повышенная экспортная пошлина на бензин - 370,1 доллара против февральских 354,3 доллара.

Пошлина на пропан, бутан, этилен, пропилен, бутилен и бутадиен и прочие сжиженные газы составит с 1 марта 157,3 доллара за тонну против 181,7 доллара за тонну в феврале.

Система расчета экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты "60-66"введена в РФ с 1 октября 2011 года. Новая формула расчета пошлины на нефть учитывает не 65% от разницы между ценой мониторинга и ценой нефти в 182,5 доллара за тонну, а 60%. Ставки пошлин на светлые и темные нефтепродукты унифицированы на уровне 66% от пошлины на нефть, при этом сохраняется повышенный уровень пошлины на экспорт бензина - 90% от пошлины на нефть. С 2015 года ставки экспортных пошлин на темные нефтепродукты будут повышены до уровня пошлины на сырую нефть.