Литвин об альтернативных источниках энергии: у нас возможности колоссальные

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что политики должны прекратить споры вокруг того, кто будет руководить украинской газотранспортной системой, и взяться за реализацию конкретных энергосберегающих проектов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН заявил сегодня на пресс-конференции в Житомире.

“Я считаю, что в этом плане мы должны прекратить в Украине плачи, обмениваться мнениями о том, что нас все обижают - Россия, Европа нас не понимает”, - отметил В.ЛИТВИН. "Нам остается одно - чтобы политики перестали оспаривать право руководить украинской газотранспортной системой, а взялись за реализацию конкретных энергосберегающих программ. Это должно быть лейтмотивом для всех институтов власти”, - заявил В.ЛИТВИН.

"А по поводу возобновляемых и альтернативных источников энергии - у нас возможности колоссальные, у нас просто все хотят сидеть на трубе, а заниматься другими сферами и направлениями желания нет", - сказал В.ЛИТВИН.

Он также сообщил, что убедился в справедливости этого утверждения, готовясь к поездке в Японию, которая должна состояться в марте этого года.

"Поскольку там, наверное, мне вновь придется отвечать на вопрос о деньгах, полученных Украиной в соответствии с Киотским протоколом», - отметил он.

По мнению спикера, Украина способна освоить далеко не все полученные в рамках этого протокола средства.

"Мы далеко не все можем их освоить, в том числе и для реализации энергосберегающих программ. У нас так - сначала делят, поделить не могут, а затем не могут проект определить, провести тендер и реализовать соответствующие средства", - сказал В.ЛИТВИН.

При этом он призвал правительство "проблемно" заниматься энергосберегающими программами и разработать и принять одну - общегосударственную.

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