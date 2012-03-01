Экономический эффект от энергосбережения в Житомирской области удвоился

В Житомирской области в 2011 году экономический эффект от внедрения энергосберегающих мероприятий увеличился по сравнению с 2010 годом вдвое и составил почти 30 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в среду в Житомире на пресс-конференции в рамках рабочей поездки в Житомирскую область спикера Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА сообщил председатель Житомирской облгосадминистрации Сергей РЫЖУК.

По его словам, "в 2011 году на реализацию энергоэффективных и энергосберегающих проектов было направлено 35 млн. грн., в том числе 3,2 млн. грн. средств местных бюджетов. Экономический эффект от внедрения энергосберегающих мероприятий вырос к 2010 году вдвое и составил почти 30 млн. грн. Таким образом, в регионе реализуется комплекс мер по усилению энергетической безопасности области".

"В этом году мы планируем привлечь все возможные ресурсы для улучшения уровня расчетов за энергоносители в регионах, реализацию энергоэффективных и энергосберегающих проектов, поиск альтернатив источников электроэнергии", - отметил глава области.

Он сообщил, что будет продолжен процесс реализации целого комплекса соответствующих мероприятий.

"На уровне Житомирской области сейчас разработана Региональная программа повышения энергоэффективности на 2010-2014 годы. Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 647,3 млн. грн., ее примут на сессии областного совета в марте этого года",- сказал С. РЫЖУК.

По его словам, в регионе разработана и уже принята на сессии областного совета в 2011 году областная программа энергосбережения и перехода на альтернативные виды топлива, на которые переведены 12 котельных. Но, кроме благоприятных условий, сложившихся в области (наличие на территории региона 1 млн. га лесов, уникальные месторождения торфа в Лугинском районе), этот процесс требует обновления сетей и вложения значительных средств.

В прошлом году три энергосберегающих проекта области на общую сумму 4 млн. грн. победили в конкурсе, который проводился Кабинетом министров Украины. Областная власть надеется на государственное финансирование этих проектов.

В свою очередь В. ЛИТВИН отметил, что в стране необходимо принять глобальную соответствующую программу энергосбережения и при реализации ее учесть опыт работы в этом направлении Житомирской области.

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