Статистика из США обвалила цену нефти на Нью-Йоркской бирже

На мировых торгах в четверг, 1 марта, цены на нефть изменились разнонаправленно на фоне статистики из США.

Так, стоимость мартовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) уже снизилась на 0,16 доллара, или на 0,15%, - до 106,91 доллара за баррель.

Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличилась на 0,02 доллара, или на 0,02%, - до 122,68 доллара за баррель.

Согласно статданным, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегические запасы) за неделю, завершившуюся 24 февраля, повысились на 4,2 миллиона баррелей, или на 1,2%, - до 340,7 миллиона баррелей. Аналитики ожидали рост лишь на 1 миллион баррелей.

В то же время, лучше прогноза оказалась вторая оценка реального роста ВВП США в четвертом квартале 2011 года, который в годовом выражении ускорился до 3,0% с 1,8% в июле-сентябре. Аналитики не ожидали изменений по сравнению с первоначальной оценкой в 2,8%.

Кроме того, накануне глава Федрезерва Бен Бернанке дал понять, что регулятор пока не собирается увеличивать свой баланс путем запуска очередной программы количественного смягчения, передает Bloomberg.