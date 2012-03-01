"Газпром" подал в международный арбитраж иск к правительству Литвы

1 марта российский «Газпром» обратился в международный арбитраж UNCITRAL с иском к правительству Литвы с целью защиты своих инвестиций в Литовской Республике.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации «Газпрома».

«С соответствующим заявлением сегодня выступил представитель «Газпрома» на заседании правления компании «Лиетувос Дуйос» при голосовании по вопросу о разделении «Лиетувос Дуйос» в соответствии с требованиями законодательства Литвы о газе», - говорится в сообщении.

«Газпром» с сожалением отмечает, что договоренности, достигнутые 27 февраля 2012 года в ходе рабочей встречи с представителями правительства Литвы и Европейской комиссии, не были выполнены.

Как известно, акционерное общество Lietuvos Dujos осуществляет закупку, транспортировку, распределение и продажу газа в Литовской Республике, а также транзит российского газа в Калининградскую область. ОАО «Газпром» принадлежит 37% акций компании.

27 февраля 2012 года в рамках встречи заместителя председателя правления ОАО «Газпром» Александра МЕДВЕДЕВА, премьер-министра Литовской Республики Андрюса КУБИЛЮСА, генерального директора Европейской комиссии по энергетике Филиппа ЛОУ была достигнута договоренность продолжить диалог по вопросам применения положений «Третьего энергетического пакета» в отношении компании Lietuvos Dujos. Также было принято решение составить исчерпывающий список вопросов и разработать «Дорожную карту» по вопросам сотрудничества в газовой сфере.

Комиссия ООН по праву международной торговли – UNCITRAL, вспомогательный орган Генеральной Ассамблеи ООН, созданный в 1966 году в целях содействия развитию права международной торговли.

Как сообщал УНИАН, Литва намерена построить газопровод Amber, который соединит страны Прибалтики с газотранспортной системой ЕС в обход России. В случае реализации проекта Литва сможет получать газ со строящегося польского терминала сжиженного природного газа. Сейчас единственным поставщиком газа в Литву является российский "Газпром". В апреле 2010 года Литва и Польша подали в Еврокомиссию заявку на строительство Amber в рамках программы развития европейских энергетических сетей. 2 августа операторы газотранспортных систем Польши и Литвы Gaz System и Lietuvos Dujos подписали меморандум по строительству Amber.

Параллельно власти Литвы инициировали раздел Lietuvos Dujos на транспортную и торговую составляющие, также пытаясь избавиться от влияния "Газпрома". Сейчас более 37 процентов Lietuvos Dujos принадлежит российскому концерну. Среди прочих акционеров компании числятся немецкая E.ON Ruhrgas и правительство Литвы. Gaz System S.A принадлежит правительству Польши. Страны Прибалтики платят за российский газ самые высокие цены в ЕС. Так, цена природного газа в Литве на 100-150 долларов выше цен на газ в Западной Европе.