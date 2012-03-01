ТНК-BP в Украине завершила 2011 год с убытком 23 млн. долл.

Российско-британская компания ТНК-ВР, которой принадлежит в Украине Лисичанский нефтеперерабатывающий завод (ЧАО «ЛИНИК», Луганская обл.), завершила 2011 год с чистым убытком 23 млн. долл.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ООО «ТНК-BP Коммерс» (Киев).

В сообщении отмечается, что в 2011 г. компания инициировала целый ряд мер по выходу из кризиса, которые были призваны улучшить финансовые показатели украинского бизнеса. Эти меры предусматривали увеличение давальческой переработки на "ЛИНИКе" (в основном для ТНК-BP), изменение режима работы установок для переработки альтернативного сырья, сокращение персонала и реструктуризацию последних приобретений в сбытовом сегменте с целью повышения мелкооптовой маржи.

Давальческая переработка была главным источником заработка для Лисичанского НПЗ. Ее объемы выросли на 64% по сравнению с 2010 г. Этот вид переработки нефти на "ЛИНИКе" стал более прибыльным благодаря выгодной ценовой конъюнктуре, поэтому объем толлинга увеличился до 68% от общего объема нефтепереработки на заводе (по сравнению с 44% в 2010 г.). Розничная маржа также выросла благодаря стабилизации цен на импортные нефтепродукты. Внедрение программы выхода из кризиса привело к позитивным результатам в середине года, но ситуация ухудшилась в 4-м квартале в связи с вводом в действие в РФ пошлинной схемы «60/66» и изменениями на российском рынке нефтепродуктов.

«По итогам 2011 года компания задекларировала чистый консолидированный убыток в размере 23 млн. долларов», – говорится в сообщении.

Также в сообщении отмечено, что за 9 месяцев 2011 г. ТНК-BP в Украине уплатила в бюджеты всех уровней около 385 млн. долл. налогов и сборов (из них "ЛИНИК" – более 340 млн. долл.). В 2010 году сумма налоговых платежей ТНК-BP в Украине составила около 440 млн. долл.

Как сообщал УНИАН, в связи с тем, что нефтепереработка в Украине продолжает генерировать убытки, компания ТНК-ВР приняла решение прекратить поставки сырья на Лисичанский НПЗ уже с 1 марта 2012 г. НПЗ останавливается на текущий ремонт.

Справка УНИАН. Группа ТНК-ВР входит в десятку крупнейших частных нефтяных компаний в мире по объемам добычи нефти. Компания была образована в 2003 году в результате слияния нефтяных и газовых активов компании ВР в России и нефтегазовых активов консорциума Альфа, Аксесс/Ренова (ААР).

Бизнес группы ТНК-ВР в Украине представлен следующими ключевыми предприятиями: ООО "ТНК-ВР Коммерс" – управляющий центр, оптовая торговля нефтепродуктами на внутреннем и внешнем рынках, проведение координированной инвестиционной политики, обеспечение максимальной эффективности использования активов; Частное АО "ЛИНИК" (Лисичанский НПЗ) – переработка нефтяного сырья и производство нефтепродуктов; СП ООО "Кершер" – розничная торговля нефтепродуктами через сеть автозаправочных станций, управление автозаправочными комплексами (АЗК).