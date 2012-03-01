Евросоюз заинтересован в переводе ГТС в реверсный режим - эксперт

Европейский Союз заинтересован в переводе украинской газотранспортной системы (ГТС) в реверсный режим с целью использования подземных хранилищ газа (ПХГ) Украины в интересах европейских газотранспортных компаний.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал в ходе сегодняшней пресс-конференции на тему «Украина и Россия снова на пороге газовой войны?» президент консалтинговой фирмы East European Gas Analysis (США) Михаил КОРЧЕМКИН.

По его мнению, строительство газопровода «Южный поток» в будущем неизбежно приведет к полному прекращению транзита газа через украинскую газотранспортную систему. "В этой связи Украине уже сегодня следует рассмотреть возможность перевода своей ГТС в реверсный режим. Крупнейшие газовые хранилища в Европе расположены в Украине и находятся всего в 200 километрах от ее западной границы. Страны ЕС безусловно будут заинтересованы в их использовании, но для этого необходимо перевести украинскую ГТС в реверсный режим», - сказал М.КОРЧЕМКИН и добавил: «Этот вариант сегодня выглядит более реальным, чем привлечение инвестиций в модернизацию ГТС как транзитного газопровода для поставок российского газа в ЕС. Инвестиции в модернизацию и перевод ГТС в реверсный режим окажутся значительно более скромными, чем ее модернизация в нынешнем виде, и европейские компании будут готовы их предоставить».

Подытоживая, эксперт отметил, что реверсный вариант использования украинской ГТС повысит энергетическую безопасность страны.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля официальный представитель ОАО «Газпром» Сергей КУПРИЯНОВ заявил, что после реализации запланированных «Газпромом» газотранспортных проектов «Южный поток» и «Северный поток» транзитное значение Украины для экспорта российского газа будет равно нулю.