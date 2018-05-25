"Газовый" провал: зачем Украина переводит стрелки на ЕС?

Газовый блокбастер, в котором главные роли играют Украина и Россия, никогда не обходился без третьего фигуранта – Европейского Союза. Причем его значимость ничуть не меньше, чем у бенефициариев, что особенно доказали события последних дней. Киев вступил в дискуссию с Брюсселем, кто больше виноват в той критической «газовой» ситуации, в которой оказалась Украина. Наша власть заявляет, что ЕС фактически не выполняет обещаний помогать в решении проблемы, а ЕС в свою очередь "отбивается", заявляя, что нельзя рассчитывать на помощь, если ни одно взятое на себя обязательство не выполнено.

А пока идут дебаты, вопрос цены российского газа и обходных трубопроводов только заостряется, что в скоростном режиме приближает украинскую экономику к коллапсу. Причем прием наших переговорщиков все больше напоминает своеобразный шантаж: не хотите бросать "спасательный круг" – поменяем приоритеты в сторону евроазийской «компании» Путина, а России заявляем - не хотите уступить, перейдем на евро. Но на угрозы, как свидетельствует жизнь, никто не ведется, скорее наоборот, выдвигают все более жесткие условия. Посему стоит разобраться, кто же прав в европейско-украинском споре?

На днях, выступая на конференции «Украина-ЕС: путь вперед» в Брюсселе, комиссар Евросоюза по вопросам расширения и европейской политики соседства Стефан Фюле заявил, что любое газовое соглашение между Киевом и Москвой должно гарантировать выполнение Украиной обязательств перед Энергетическим сообществом. Как бы в очередной раз напоминает, что если собрался играть по европейским правилам, то должен их соблюдать. При этом еврокомиссар подчеркнул, что ЕС всегда поддерживал усилия Украины в этом вопросе, и выражал желание принимать участие в дискуссиях.

Его ремарку подтверждает заявление главы Европейской комиссии Жозе Мануэля Баррозу, сделанное на встрече с Президентом Украины в декабре п.г., правда, с уточнением - ЕС готов оказать помощь Украине, но когда убедится, «что правила, по которым работает Украина, будут отвечать правилам Энергетического сообщества».

Как выяснилось, нашим верхам есть что ответить, да и взгляд на проблему у них совсем иной. Так, Виктор Янукович считает, что Европа нарушает наши интересы в рамках Европейской энергетической хартии. К примеру, решения по строительству Северного и Южного газотранспортных потоков. «А одной из составляющих этого «Южного потока» является строительство газовых хранилищ на территории Сербии. Это наталкивает нас на такую мысль, что практически украинская газотранспортная система девальвирует в своей значимости», - сказал Президент. Он подчеркнул, что Украина продолжает ожидать как от России, так и от Европы заверений готовности принимать участие в модернизации ГТС, а также обязательств по гарантированной прокачке определенного объема газа по нашей трубе.

“Мы видим, что нас игнорируют наши коллеги в энергетическом содружестве. То есть, принимаются решения, которые фактически идут вразрез с национальными интересами Украины”, а поэтому глава государства не видит, как дальше будут развиваться отношения страны с Энергетическим сообществом.

А начинались эти отношения с того, что, находясь в статусе наблюдателя с момента создания Энергетического сообщества – 1 июля 2006 года (само соглашение было подписано в октябре 2005 года в Афинах), Украина в течение 4 лет добивалась членства в организации. И еще бы - Энергетическое сообщество создано для укрепления цивилизованного европейского энергорынка и распространения данного опыта на Юго-Восточную Европу, и немаловажная цель - содействие привлечению инвестиций в энергетическую отрасль стран-участниц соглашения. Украина добилась цели - протокол о присоединении к Энергетическому содружеству был подписан 24 сентября 2010 года, а полноправным членом этой организации она стала 1 февраля 2011 года.

В соглашении выписано, что ЭС берет на себя обязательства способствовать повышению надежности поставок энергоресурсов в Евросоюз путем развития новых маршрутов транспортировки трубопроводного и сжиженного природного газа из Каспийского региона, Северной Африки и Ближнего Востока, а также разработки в этих регионах запасов нефти, природного газа и угля. Кроме того, в документе выработана правовая основа общего энергетического рынка электроэнергии и природного газа сторон-участниц, предусматривающего создание регионального энергетического рынка стран Юго-Восточной Европы и его интегрирование во внутренний энергетический рынок Евросоюза.

Для Украины правила европейской хартии (частью ее и является ЭС) несут одни позитивы, особенно с учетом евроинтеграции (чего, по словам власти, мы и добиваемся). Так, национальная газотранспортная система может стать частью европейской, а, учитывая степень ее износа и наше безденежье, модернизация могла бы лечь на плечи Евросоюза, а также мы получили бы возможность иметь прекрасного аудитора во всех газовых перипетиях. Именно могла бы, т.к. говорить (о евроинтеграции) и делать – совершенно разные вещи. К примеру, Соглашение по Энергетическому сообществу, что является одной из пунктов вхождение в европейское пространство, подразумевает обоюдные обязательства, с выполнением своих у Украины как-то не сложилось... Это касается и третьего энергетического пакета (один из пунктов соглашения по ЭС), который предусматривает, в частности, размежевание продавцов энергоресурсов и транспортировщиков, дабы не создавать монополий-диктаторов. Это документ резко негативно воспринят Россией, что и понятно. Украина обязалась внедрить документ, который мог бы стать спасательным кругом в переговорах с Россией, к 2015 году. И нас в принципе не торопят – слишком много нужно наверстать как в законодательной сфере, так и в самой отрасли. Просто от нас ждут хоть каких-нибудь телодвижений, но пока впустую…

Как отметила в интервью ВВС пресс-секретарь комиссара ЕС по вопросам энергетики Марлен Холзнер, комментируя "спорную" ситуацию, «Украина присоединилась к Энергетическому сообществу, что является шагом в направлении сближения с Европой, и мы очень довольны этим шагом, и приветствуем его. Однако сейчас Украина должна выполнить свои обещания. Хотя Украина и одобрила изменения в закон о функционировании рынка газа, одновременно она не выполнила всех своих задач, всей домашней работы, которую должна сделать, чтобы стать реальным участником этого сообщества. Украина должна одобрить другие законодательные акты, она должна ввести доступ третьим сторонам к транспортировке газа по газотранспортной системе, что означает, что любые другие компании смогут пользоваться газотранспортной системой "Нафтогаза". Украина должна продемонстрировать, что работает тарифная система, что означает и другие компании четко знают, сколько они должны платить за использование этого газопровода. Украина также должна создать независимый орган, который следит и проверяет, что эти тарифы применяются ко всем компаниям одинаково. Это то, о чем мы просим Украину. Это-условие».

То есть, все выглядит следующим образом - мы до сих пор не можем отважиться на отбеливание своего долгие годы не «серого», а буквально «черного» от левых схем энергетического рынка. Видимо, это и есть основная причина «несогласованности» в отношениях с Европой.

По мнению президента Киевского международного энергетического клуба «Q-club» Александра Тодийчука, «жестко сказать, что Европейский Союз обижает Украину, нельзя. И правильно, при решении вопросов с «Газпромом» действительно нужно учитывать все положения Энергетической хартии. Украина должна выполнять все взятые на себя обязательства, но мы ничего не делаем в этом направлении… Между тем, власть ожидала каких-то действий ЕС, препятствующих строительству «Южного потока», чтобы Европа заявила о том, что будет покупать российский газ только через украинскую трубу. Что-то похожее, то есть, лоббирование интересов одного из членов энергетического сообщества, происходит в среде стран бывшего СССР, но это все делается в более мягких, вменяемых рамках.

При этом мы фактически не тронулись с места в плане реформирования энергорынка. К примеру, нужно повышать цены на газ для населения, но государство продолжает его дотировать. Причем мы все время говорим, что большая часть газа внутренней добычи идет на нужды именно населения. Западные эксперты задают вопрос – вы уверены, что весь дешевый газ идет только населению, он должен ему поступать по так называемым нормативам, а достаточного контроля счетчиками не существует. Поэтому западные эксперты считают, что какая-то часть дешевого газа под видом населению может поступать на предприятия определенных олигархов, обеспечивая им таким образом экономию средств. Ведь при цене в 416 долл. за тысячу кубов украинская экономика является неконкурентноспособной. По словам западных экспертов, наш «черный ящик» нелегальных схем энергообеспечения боятся открывать.

И тут Европе говорят – мы ждем инвестиций и поддержки. Казалось бы, чего проще реструктуризировать по видам деятельности «Нафтогаз», чтобы не поступали деньги в один котел, не было темных перетеканий. Но не хотят. Поэтому не исключаю, что нас могут лишить членства в Европейском энергетическом сообществе, если мы и в дальнейшем будем только требовать, а не выполнять обязательства. А являясь полноценным членом этого сообщества, Украина могла бы использовать свое положение в переговорах с Россией. Вот такой системный и комплексный разброд в нашем энергетическом и дипломатическом секторах. Наши европейские партнеры не требуют завершения реформ и программ, они говорят – вы хотя бы начните что-то делать, и мы пойдем навстречу. Конечно, члены энергетического сообщества должны помогать друг другу, но так упрощенно эти вопросы не решаются. А такой работы со стороны Украины не видно. И это раздражает и вызывает недоверие.

Что касается крупных энергетических проектов, то сейчас все страны заинтересованы в их реализации, т.к. помимо законных выгод, а также политических, есть и «сырые» выгоды. Все это нужно изучать, работать по всему фронту. У нас, к сожалению, фрагментарно, ситуативно принимаются многие решения. Это касается и газового договора с Россией. Более прибыльного контракта для «Газпрома» и представить нельзя. Кто же пойдет на его расторжение?..»

Независимый эксперт по энергетическим вопросам Александр Нарбут считает, что «Президента дезинформируют рассказами о том, что партнеры не выполняют свои обязательства в энергосфере, а это не дает ясно понять ситуацию в целом. Выход из нее для нас заключается как раз в ином, в том, чтобы мы следовали тем обязательствам и той дорожной карте, которую выстроили, входя в Энергетическое сообщество. Только это может изменить формат газовых переговоров. Вопрос только в нас, только в нашей позиции, поэтому необходимо как можно быстрее сделать стратегический выбор и главное - подтвердить на деле, чего не происходит на сегодняшний день. Тот канал, тот источник информации, который существует у Президента, умело имитирует те действия, которые на самом деле не содействуют получению нового уровня независимости, не ведут к реструктуризации «Нафтогаза», не ведут к подаче иска в Стокгольмский арбитраж, а это один из тех сильных козырей, который должно было использовать как только стало понятно, что Харьковские соглашения не состоялись.

Все упреки с нашей стороны в отношении ЕС проистекают, в первую очередь, из необходимости талантливых имитаторов «перевести стрелки» на кого-либо, показать, что это не они виноваты в затянувшихся и безрезультатных газовых переговорах. Если бы Украина выполнила простейшее домашнее задание, которое вытекает из европейских соглашений, то мы бы уже получили и финансовую, и другую поддержку со стороны Европы».

Судя по комментариям экспертов и политиков, нынешняя власть зачастую преподносит электорату то, что считает удобоваримым с учетом выборов и рейтингов. Но эта правда, как правило, не соответствует действительности. Может, это от недостатка профессионализма, а может от недостаточно высокого мнения о гражданах страны, которые и избрали эту власть. Но как бы то ни было, расхлебывать кашу, которую она заварила, придется всем…

Нана Черная (УНИАН)