«Энергоатому» не дадут лицензию на дальнейшую эксплуатацию энергоблока № 1 ЮУАЭС

НАЭК «Энергоатом» не получит в текущем году лицензию на дальнейшую эксплуатацию энергоблока №1 Южно-Украинской АЭС из-за отклонения от графика выполнения мероприятий по переоценке безопасности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель председателя Государственной инспекции ядерного регулирования Украины - главный государственный инспектор по ядерной и радиационной безопасности страны Михаил ГАШЕВ журналистам в Киеве в четверг, по итогам специальной коллегии ведомства.

По данным Госатомрегулирования, компания еще не согласовала на уровне регулятора результаты оценки технического состояния критических элементов блока, в частности, корпуса реактора, компонентов первого контура, сооружений и теплообменников реакторного отделения. Кроме того, не выполнены мероприятия по оценке сейсмической устойчивости элементов систем безопасности.

"Осталось очень много работы, и сделать ее реально не за 140 суток планово-предупредительного ремонта, которые они себе запланировали, а, думаю так, суток за 250-300", - сказал М. ГАШЕВ.

При этом он отметил, что полное выполнение указанных выше требований потребует значительного времени, что отдалит возможность возобновления эксплуатации блока в сверхпроектный период до зимы-весны 2013 года.

В свою очередь, представители «Энергоатома» в ходе коллегии отметили, что компания отклонилась от графиков выполнения требований регулятора в связи с нехваткой средств , а также в связи со сложностью проведения тендерных процедур.

"Мы реально не успеваем сделать не те работы, которые необходимы для доведения уровня безопасности блока до установленных критериев, а те задачи, которые нам поставил Госатомрегулирования", - пояснила журналистам вице-президент "Энергоатома" Наталья ШУМКОВА. По ее мнению, не смотря на то, что компания не укладывается в установленные сроки, энергоблок не нужно останавливать

Справка УНИАН. Южно-Украинская АЭС эксплуатирует 3 энергоблока типа ВВЭР-1000. Проектный тридцатилетний срок службы энергоблока №1 блока заканчивается в декабре этого года.