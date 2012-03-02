Цена нефти падает после активного роста накануне

На мировых торгах в пятницу, 2 февраля, цены на нефть упали на фоне сообщения о взрыве на нефтепроводе в Саудовской Аравии.

Так, стоимость мартовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) уже снизилась на 0,3 доллара, или на 0,28%, - до 108,54 доллара за баррель. Накануне стоимость марки прибавила 1,7%.

Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшилась на 0,7 доллара, или на 0,55%, - до 125,50 доллара за баррель.

О взрыве сообщила в четверг иранская гостелекомпания Press TV. Никаких подтверждений со стороны других СМИ или властей Саудовской Аравии не поступало, однако спрос инвесторов на сырье вырос.

Кроме того, поддерживали рост котировок и сохраняющиеся опасения относительно ситуации с эмбарго на нефть из Ирана, передает Bloomberg.

Определенное влияние на ход торгов продолжают оказывать данные по числу первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 25 февраля. Статистика продемонстрировала накануне сокращение числа заявок на 2 тысячи до 351 тысячи. При этом количество первичных заявок за неделю, завершившуюся 18 февраля, было пересмотрено в сторону повышения - до 353 тысяч с 351 тысячи.