«Газпром» согласился на корректировку условий поставок газа для итальянской Eni

«Газпром» скорректирует условия поставок российского газа для итальянской Eni, говорится в совместном пресс-релизе компаний, об этом шла речь в четверг в Москве в ходе рабочей встречи председателя правления ОАО «Газпром» Алексея Миллера и генерального управляющего концерна Eni Паоло Скарони. Подробности корректировки цен компании не раскрывают.

В середине февраля стало известно, что «Газпром» снизил контрактную цену в рамках долгосрочных контрактов на газ для европейских потребителей в среднем на 10%. Тогда замглавы «Газпрома» Александр Медведев отметил, что компания пошла на уступки по итогам переговоров с рядом важных клиентов холдинга – в том числе французской GDF Suez, немецкой Wingas, словацкой SPP и турецкой Botas.

За неделю до этого «Газпром» обнародовал квартальный отчет по РСБУ, из которого следовало, что холдинг продолжает консультации по пересмотру контрактов с рядом европейских потребителей – в частности, сообщалось о проведении коммерческих консультаций с компаниями RWE Transgas, Shell Energy Europe, E.On Ruhrgas, Eni, GWH Gashandel, Centrex, EGL, GasTerra, Dong, PGNiG. К числу тех, с кем «Газпром» уже вел переговоры в 2011 году, добавились итальянская EGL, голландская GasTerra, датская Dong.

Италия является вторым импортером российского газа в ЕС после Германии. В 2011 году объем поставок «Газпрома» в Италию составил около 17,1 миллиарда кубометров газа. В ноябре 2006 года «Газпром» и Eni подписали соглашение о стратегическом партнерстве, в соответствии с которым до 2035 года были продлены действующие контракты на поставку российского газа. В соответствии с ним «Газпром» стал осуществлять на итальянский рынок прямые поставки газа объемом до 3 миллиардов кубометров в год, а также получил возможность приобрести доли активов Eni за рубежом, передает «Газета.Ru».

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