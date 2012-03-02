НКРЭ сохранила «зеленые» тарифы на март

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), сохранила отпускные тарифы на электроэнергию, производимую из альтернативных источников, на март на уровне февраля.

Об этом УНИАН сообщили в НКРЭ со ссылкой на решение регулятора №217 от 1 марта.

В частности, тариф на электроэнергию, производимую на ветроустановках, сохранен на уровне 122,77 коп. за кВт/ч, электростанциями на биотопливе – 134,46 коп. за кВт/ч, на малых гидроэлектростанциях (мощностью до 10 МВт) – 84,18 коп. за кВт/ч, на солнечную энергию, производимую установками, расположенными на земле, – 505,09 коп. за кВт/ч, на крышах и фасадах зданий – 463 коп. за кВт/ч.

Таким образом, «зеленые тарифы» уже четвертый месяц подряд будут находиться на базовом минимальном уровне, оговоренном законодательными нормами.

Справка УНИАН. «Зеленые» тарифы определяются по формуле, в которой для каждого субъекта определен коэффициент, размеры которого зависят от типа альтернативного источника электроэнергии и характеристик энергогенерирующего оборудования.

Тарифы корректируются комиссией в зависимости от курса гривни к евро на дату утверждения розничных тарифов на электроэнергию для энергоснабжающих компаний на следующий месяц.

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