НКРЭ сохранила «зеленые» тарифы на март
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭ),сохранила отпускные тарифы на электроэнергию, производимую из альтернативных источников, на март на уровне февраля.
Об этом УНИАН сообщили в НКРЭ со ссылкой на решение регулятора №217 от 1 марта.
В частности, тариф на электроэнергию, производимую на ветроустановках, сохранен на уровне 122,77 коп. за кВт/ч, электростанциями на биотопливе – 134,46 коп. за кВт/ч, на малых гидроэлектростанциях (мощностью до 10 МВт) – 84,18 коп. за кВт/ч, на солнечную энергию, производимую установками, расположенными на земле, – 505,09 коп. за кВт/ч, на крышах и фасадах зданий – 463 коп. за кВт/ч.
Таким образом, «зеленые тарифы» уже четвертый месяц подряд будут находиться на базовом минимальном уровне, оговоренном законодательными нормами.
Справка УНИАН. «Зеленые» тарифы определяются по формуле, в которой для каждого субъекта определен коэффициент, размеры которого зависят от типа альтернативного источника электроэнергии и характеристик энергогенерирующего оборудования.
Тарифы корректируются комиссией в зависимости от курса гривни к евро на дату утверждения розничных тарифов на электроэнергию для энергоснабжающих компаний на следующий месяц.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Энергосистема Украины: возобновляемые источники как альтернатива