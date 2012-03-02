Украина в январе-феврале увеличила производство электроэнергии на 4,7%

Производство электроэнергии в Объединенной энергосистеме Украины (ОЭСУ), по оперативным данным, в январе-феврале 2012 года увеличилось на 4,7%, или 1,672 млрд. кВт/ч, по сравнению с январем-февралем 2011 года – до 37,401 млрд. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины. В феврале т.г. на фоне аномально низких температур производство электроэнергии в ОЭС Украины выросло на 9,2%, или 1,601 млрд. кВт/ч, по сравнению с февралем 2011 года – до 18,969 млрд. кВт/ч.

Согласно сообщению, в январе-феврале тепловые электростанции (генкомпании ТЭС) увеличили выработку электроэнергии на 14,7%, или 1,942 млрд. кВт/ч, – до 15,174 млрд. кВт/ч, атомные электростанции (АЭС) – на 3,2%, или 510 млн. кВт/ч, – до 16,303 млрд. кВт/ч, теплоэлектроцентрали – на 5,5%, или 148,8 млн. кВт/ч – до 2,869 млрд. кВт/ч

ГЭС и ГАЭС в отчетный период сократили выработку электроэнергии на 41,4%, или 926 млн. кВт/ч – до 1,313 млрд. кВт/ч.

Как сообщал УНИАН, Украина планирует в 2012 году увеличить производство электроэнергии на 3,25%, или на 6,296 млрд. кВт/ч, - до 200,19 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2011 годом.

Справка УНИАН. Производство электроэнергии в Объединенной энергосистеме Украины (ОЭСУ), по оперативным данным, в 2011 году увеличилось на 3,2%, или на 5,994 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2010 годом – до 193,894 млрд. кВт/ч.

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