Украина в январе-феврале увеличила добычу угля на 7,2%

Угледобывающие предприятия Украины в январе-феврале 2012 года, по оперативным данным Министерства энергетики и угольной промышленности, увеличили добычу рядового угля до 14 млн. 20,2 тыс. тонн, что на 7,2%, или 942,4 тыс. тонн, больше, чем за январь-февраль 2011 года.

Как сообщили УНИАН в министерстве, в феврале добыча угля в Украине выросла на 5,1%, или на 332,8 тыс., – до 6,848 млн. тонн.

По данным министерства, угледобывающие предприятия Минэнергоугля в январе-феврале т.г. увеличили добычу рядового угля на 3,7%, или на 142,7 тыс. тонн, – до 2 млн. 10 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, угледобывающие предприятия Украины в 2011 году увеличили добычу угля на 8,9%, или 6,693 млн. тонн, по сравнению с 2010 годом – до 81,859 млн. тонн.

Справка УНИАН. В ведении Минэнергоугля находится 18 угледобывающих объединений и 5 самостоятельных шахт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Кабмин разрешил передать в концессию почти все госшахты