«Энергоатом» привлечет у «Ощадбанка» кредиты на 260 млн. грн.

НАЭК «Энергоатом» отобрала ПАО «Ощадбанк» для привлечения двух кредитных линий в суммарном размере 260 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении компании об акцепте предложения банка, обнародованном на портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, компания привлечет в банке кредит в виде овердрафта в размере 50 млн. грн. под 16,5% годовых со стоимостью обслуживания 7,978 млн. грн. (без НДС), а также возобновляемую кредитную линию на 210 млн. грн. под 17% годовых со стоимостью обслуживания 36,6 млн. грн. Оба кредита привлекаются на год. Цель привлечения заемных средств не уточняется.

В торгах также принимал участие ПАО «Дочерний банк Сбербанка России», предложивший предоставить кредит под 25% годовых в обоих случаях.

Предложение «Ощадбанка» акцептировано 29 февраля. Кредитное соглашение стороны планируют подписать до 30 марта.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2011 года «Энергоатом» привлек на три года два кредита в суммарном размере 700 млн. грн.

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Справка УНИАН. ГП «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины.

На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

ПАО «Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрировано Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины. 100% акций банка принадлежат государству.