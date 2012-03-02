Азаров заявляет о возможном снижении «Газпромом» цены газа для Украины на 10%

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет о возможном снижении «Газпромом» цены на газ для Украины на 10%.

Об этом он сообщил сегодня, отвечая на вопросы пользователей Facebook.

«Газпром» не только пообещал, но уже и снизил для определенных компаний цену газа на 10%. Когда в нашей стране был с визитом председатель Госдумы Сергей НАРЫШКИН, он передал нам проект соглашения, в котором предусматривалось также снижение цены газа на 10%. Руководство компании «Нафтогаз» в настоящее время занимается проведением переговоров с «Газпромом» по этому вопросу», - отметил Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля в ходе своего официального визита в Украину председатель Госдумы РФ Сергей НАРЫШКИН заявил о том, что Министерство энергетики Российской Федерации передало украинской стороне новый проект газового договора.

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Справка УНИАН. ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» 19 января 2009 года подписали два контракта: купли-продажи на период с 2009 по 2019 год; об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 год.

Цена на газ устанавливается поквартально. Цена импортного природного газа для Украины в I квартале 2011 года составляла около 264 дол. за 1 тыс. куб. м, в ІІ – 295,6 дол. за 1 тыс. куб. м, в ІІІ – 354 дол. за 1 тыс. куб. м, в IV – около 400 дол. за 1 тыс. куб. м.

Украина добивается пересмотра газовых контрактов с РФ, считая цену на газ завышенной, а на транзит - напротив, заниженной.