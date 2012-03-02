ДТЭК произвел кадровые ротации менеджмента

Крупнейший энергохолдинг ДТЭК назначил директором по крупным проектам экс-менеджера российской компании «Группа Е4» Евгения БОГОМОЛЬСКОГО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, Е. БОГОМОЛЬСКИЙ до прихода в ДТЭК занимал позицию директора по реализации проектов генерального подряда в российской компании «Группа Е4», где осуществлял стратегическое управление и контролировал строительство 13 энергоблоков на территории Российской Федерации.

Кроме того, ДТЭК решил назначить директором дочернего предприятия ООО «Винд Пауэр», отвечающего за развитие активов в области ветроэнергетики, Германа АЙНБИНДЕРА, который до этого возглавлял Дирекцию по развитию бизнеса энергохолдинга.

В пресс-службе уточнили, что возглавлявший «Винд Пауэр» с момента ее создания Юрий ЖАБСКИЙ переведен на позицию заместителя директора предприятия.

Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ) бизнесмена Рината АХМЕТОВА. Предприятия ДТЭК создают эффективную производственную цепочку от добычи и обогащения угля до генерации и продажи электроэнергии.