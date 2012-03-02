Украина сегодня использует менее 1% природного потенциала ветроэнергетики страны

Украина сегодня использует менее 1% имеющегося у страны природного потенциала ветроэнергетики.

Об этом заявил директор ООО «Винд Пауэр» - дочерней компании ДТЭК, отвечающей за развитие активов в области ветроэнергетики - Герман АЙНБИНДЕР, сообщили УНИАН в департаменте по связям с общественностью ДТЭК.

«Украина обладает высоким потенциалом в области альтернативной энергетики, но пока доля возобновляемых источников энергии в общем энергобалансе страны невысока. Сегодня используется менее 1% природного потенциала ветроэнергетики Украины», - сказал Г.АЙНБИНДЕР.

Он отметил, что по расчетам специалистов, «общая мощность украинских ВЭС может достигнуть 4 ГВт».

Г.АЙНБИНДЕР выразил уверенность, что «используя лучшую отечественную и международную экспертизу, ДТЭК сделает существенный вклад в развитие этого направления».

Как сообщал УНИАН, ДТЭК произвел кадровые ротации менеджмента. Компания назначила директором по крупным проектам экс-менеджера российской компании «Группа Е4» Евгения БОГОМОЛЬСКОГО.

Кроме того, ДТЭК решил назначить директором дочернего предприятия ООО «Винд Пауэр», отвечающего за развитие активов в области ветроэнергетики, Германа АЙНБИНДЕРА, который до этого возглавлял Дирекцию по развитию бизнеса энергохолдинга.

Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ) бизнесмена Рината АХМЕТОВА. Предприятия ДТЭК создают эффективную производственную цепочку от добычи и обогащения угля до генерации и продажи электроэнергии.