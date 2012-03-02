Правительство решило провести энергоаудит - Азаров

Правительство приняло решение о проведении в стране энергоаудита и поставило задачу уменьшения энергозатрат в следующем году на 10%.

Об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

«Решение о проведении энергоаудита в стране принято... Работа по энергосбережению будет проводиться, но за один год, то есть до следующей зимы, радикально решить эту проблему, безусловно, не удастся. Но даже если мы уменьшим затраты на энергоносители на 10%, а эту задачу мы перед собой поставили, то это уже будет значительная экономия», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Глава правительства также отметил, что Закарпатье имеет весьма интересный опыт проведения энергоаудита, с которым он познакомился во время вчерашней рабочей поездки в Закарпатскую область. «Он может быть в отдельных случаях использован», - сказал Н.АЗАРОВ.

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