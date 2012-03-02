АМК разрешил ДТЭК получить контроль над шахтой «Белозерская»

Антимонопольный комитет Украины разрешил управляющей компании энергохолдинга ДТЭК DTEK Holdings B.V. (Нидерланды) приобрести более 50% доли в уставной фонде ООО «Шахта «Белозерская» (Белозерское, Донецкая обл.).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Таким образом, энергохолдинг объединил все активы бывшего государственного объединения «Добропольеуголь».

Напомним, что контроль над большей частью активов «Добропольеугля» ДТЭК получил в январе 2011 года путем долгосрочной аренды 5 шахт объединения со вспомогательными подразделениями.

До этого владельцем ООО «Шахта «Белозерская» являлось ООО «Экойл» (г. Киев), в апреле 2011 года заявившее о намерении продать принадлежащую ему 89,03%-ную долю компании за 622,71 тыс. грн.

Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Предприятия ДТЭК создают эффективную производственную цепочку от добычи и обогащения угля до генерации и продажи электроэнергии.

В угольный блок ДТЭК входят ОАО «Павлоградуголь» (объединяющее десять шахт), ОАО «Шахта «Комсомолец Донбасса» арендное предприятие « Добропольеуголь», концессионные предприятия «Ровенькиантрацит» и «Свердловскантрацит» и пять обогатительных фабрик.