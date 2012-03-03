Мировые цены на нефть в пятницу понизились

Цены на нефть на мировых рынках в пятницу, 2 марта, понизились на фоне сообщений о том, что Саудовская Аравия отрицает новости о взрыве на нефтепроводе на своей территории.

Об этом свидетельствуют результаты торгов, передает РИА "Новости".

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость апрельских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil снизилась на 2,14 доллара - до 106,70 доллара за баррель.

Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов упала на 2,55 доллара - до 123,65 доллара за баррель.

О взрыве на нефтепроводе сообщила в четверг иранская гостелекомпания Press TV. Никаких подтверждений со стороны других СМИ или властей Саудовской Аравии не поступало, однако спрос инвесторов на сырье вырос. Позже власти страны опровергли эту новость.

Саудовская Аравия является крупнейшим поставщиком нефти на мировой рынок.