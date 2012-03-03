Балога рассказал Януковичу о начале работ по строительству нового конфайнмента на ЧАЭС

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заслушал доклад министра чрезвычайных ситуаций Виктора БАЛОГИ о начале реализации работ по строительству нового конфайнмента на Чернобыльской АЭС.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

Глава государства подчеркнул: преодоление последствий чернобыльской катастрофы исключительно важно как для Украины, так и для всего мирового сообщества. Он напомнил, что в прошлом году обсуждал с руководством Европейского банка реконструкции и развития работу Группы управления этим проектом и поинтересовался в министра, насколько удалось продвинуться в повышении эффективности управления указанным проектом.

Украина должна четко выполнять свои обязательства по финансированию проектов на площадке ЧАЭС, подчеркнул В. ЯНУКОВИЧ.

Во время встречи министр, кроме того, доложил Президенту о готовности МЧС к защите территории Украины от весеннего наводнения и паводков.

Еще одной темой, на которой глава государства акцентировал особое внимание, стало состояние пожарной безопасности, особенно на объектах с массовым пребыванием детей. Он напомнил, что недавно поручил правительству и местным администрациям принять меры по предотвращению возникновения пожаров.

МЧС должно установить жесткий контроль за соблюдением правил пожарной безопасности на объектах с постоянным или временным пребыванием детей, подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

В контексте приближения Евро-2012 глава государства поинтересовался ходом введения системы экстренной помощи населению по единому номеру 112.

Как заявил после встречи министр чрезвычайных ситуаций, сегодня важно обеспечить выполнение работ на ЧАЭС в рамках сроков, согласованных с ЕБРР, и завершить работы до 2015 года. «В апреле 2012 года мы увидим, как идет монтаж арки на площадке Чернобыльской АЭС», – сказал В. БАЛОГА.

Встреча состоялась в резиденции Президента Украины в с. Новые Петровцы (Межигорье).

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