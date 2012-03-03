МВФ предлагает поднять тарифы на газ на 30%, а затем довести до уровня себестоимости

Международный валютный фонд предлагает для последующего выделения Украине средств кредита stand-by повысить тарифы на газ (как товарный ресурс) для населения на 30% с последующим повышении его до уровня себестоимости ресурса, а для предприятий теплокоммунэнерго - на 58% с полным перенесением этого роста на отопительные тарифы для конечного потребителя - населения.

Эта информация содержится в комментариях Министерства экономического развития и торговли Украины, подготовленных для продолжения переговоров с МВФ, копия которых имеется в распоряжении УНИАН (Подробнее читайте на сайте «УНИАН экономика» в статье «Программу сотрудничества с МВФ пролонгируют еще на год?»)

«Вместе с тем, даже после такого повышения домохозяйства и предприятия ТКЭ будут платить менее 25% от стоимости импортированного газа», - отмечают в МВФ.

В связи с этим, в МВФ настаивают на необходимости дальнейшего постепенного повышения цены газа на 20% до выхода, как минимум, на уровень себестоимости.

«Необходимо будет осуществлять последующее повышение тарифов на газ, причем правительство должно объявить о графике последующего 20% повышения, которое будет осуществляться раз в полгода до тех пор, пока не будет обеспечено полное возмещение себестоимости ресурса», - говорится в предложениях МВФ.

Согласно комментариям Министерства экономического развития и торговли Украины, в правительстве категорически отвергают такой вариант.

В частности, в Минэкономразвития, оценив предложенную МВФ схему повышения тарифов, пришли к заключению, что на нее просто «нельзя согласиться».

Минэкономразвития делает акцент на том, что параллельно с повышением тарифов на газ на 30% нужно принимать меры по улучшению ситуации в газовом секторе. Среди них: достижение меньшей зависимости от российского газа; повышение внутренней добычи, в частности, на шельфе Черного моря; экономия ресурсов; переход ТЭЦ на другие виды топлива (торф, бурый уголь); изменение схем теплоснабжения (нужно перейти со старых ТЭЦ на мини-котельные, что позволит вывести из эксплуатации неэффективные ТЭЦ и на 20% сократить потребление газа).

Что же касается повышения цены газа для предприятий ТКЭ, то в комментариях Минэкономразвития подчеркивается, что пока не ясно, какой она будет в результате переговоров с Россией.