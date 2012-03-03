Мэр Запорожья обещает отключать от газоснабжения объекты малого бизнеса - должников

Мэр Запорожья Александр СИН обещает отключать от газоснабжения объекты малого бизнеса, владельцы которых задолжали за газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.СИН заявил сегодня на оперативном совещании в мэрии, посвященном вопросам расчетов за газ в Запорожье.

«За январь оплачено всего 67,7%. Мэр потребовал от глав райадминистраций активизировать работу с предпринимателями и до конца дня составить списки должников. Предоставить такие же списки поручено и предприятию «Запорожгаз», - сообщили в пресс-службе Запорожского горсовета, отметив, что к тем, должникам, которые не погасят имеющуюся задолженность, мэр намерен применить «жесткие меры».

«Отключать будем всех должников. Не будет так, что только пенсионеры платят из последних сил за газ и тепло», - заявил А.СИН.