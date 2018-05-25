Газотранспортные сценарии: реверс и американский газ...

Вместо того, чтобы активизировать переговоры о цене российского газа для Украины, договаривающиеся стороны продолжают обмен мнениями о перспективах ГТС. Россияне обещают нам «ноль» кубометров газа по транзиту, а мы размышляем о том, куда пристроить опустевшую трубу. Процесс сам по себе интересен, учитывая, что до последнего времени в Украине чаще звучали заявления, что без нашей газотранспортной системы «Газпром» не обойдется даже после ввода в эксплуатацию «Южного потока». «Обходной» проект у нас было принято считать страшилкой, придуманной исключительно для принуждения Украины к принятию условий Москвы по созданию газотранспортного консорциума. Но, как говорится, не стоит по себе судить о людях. Это в украинском руководстве принято угрожать Москве судебными исками и расторжением контракта, но так ничего и не сделать. Россияне же в очередной раз демонстрируют, что у них слово с делом не расходится. Однако не все так однозначно плохо для нашей ГТС - европейский газовый рынок может измениться до неузнаваемости уже через 5-6 лет и в нем вполне может найтись место для украинской трубы. Более того, есть совсем уж неожиданная версия о наполнении ГТС американским газом…

«Южный поток» - очередной БАМ

Председатель правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер в ходе встречи с президентом РФ Дмитрием Медведевым 22 февраля т.г. заявил, что строительство газопровода «Южный поток», который пройдет по дну Черного моря от побережья России в Болгарию, будет начато в декабре этого года. Он также отметил, что при проектировании «Южного потока» его мощность увязывалась с переговорами с украинскими партнерами. Дмитрий Медведев, исходя из текущей ситуации с транзитом газа через Украину (имеется ввиду якобы имевшая место «потеря» 400 млн. куб. м российского газа), дал поручение «Газпрому» при проектировке и прокладке газопровода ориентироваться на максимальный объем прокачки 63 млрд. куб. м газа в год. В тот же день, 22 февраля, официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил, что после запуска «Южного потока» и расширения «Северного потока» Украина будет иметь нулевое значение для экспорта российского газа. На все эти эскапады украинский премьер Николай Азаров ответил лаконично: «Бог вам в помощь».

Не спешат соглашаться со столь однозначным приговором украинской ГТС и эксперты. Как напомнил директор энергетических программ центра «НОМОС» Михаил Гончар, в середине двухтысячных годов «Газпром» уже реализовал проект «Голубой поток», проложенный по дну Черного моря между Россией и Турцией. «Строительство этого газопровода было завершено в 2005 году, а заработал он в 2006-м, но как он заработал? Если посмотреть статистику «Газпрома», то можно увидеть, что в 2006 году в Турцию было поставлено 19,9 млрд. куб. м газа, из них через «Голубой поток» - только 7 миллиардов, остальные 12 миллиардов прошли, как и раньше, через Украину. Если возьмем более свежие данные - за 2010 год, то увидим, что из 18 миллиардов кубометров, поставленных в Турцию, через «Голубой поток» прошли только 8 млрд. куб. м, остальной объем снова шел через ГТС Украины. Объясняется это очень просто - транзит газа через территорию Украины в Турцию для «Газпрома» экономически выгоден несмотря на то, что это окружной путь в отличие от поставок через «Голубой поток», эксплуатация которого оказалась слишком затратной. Но «Газпром» и правительство России предпочитают об этом не говорить. При этом экспорт газа через «Голубой поток» освобожден в РФ от экспортной пошлины, потому что иначе он становится вообще убыточным», - подчеркивает Гончар.

Он также считает, что, говоря о замещении украинской ГТС Южным и Северным потоками, следует учитывать фактор времени. «Напомню, что схожий по масштабам газопровод Ямал-Европа строился 12 лет, и это был сухопутный газопровод. Так что, не нужно быть специалистом, чтобы понять, что на полную мощность «Южный поток» выйдет не ранее чем в 2024 году», - отметил эксперт.

Опираясь на приведенные выкладки, эксперт делает вывод, что чем быстрее Россия начнет строить «Южный поток», тем скорее рухнет экономика «Газпрома». «Николай Азаров правильно сказал - Бог им в помощь. Все мы помним, что когда-то была такая всесоюзная стройка - Байкало-Амурская магистраль. Магистраль построили, но она ни одного дня не работала в сквозном режиме, а СССР вскоре прекратил свое существование. Так что выводы делайте сами», - добавил эксперт.

Вместе с тем он признал, что строительство «Южного потока» так или иначе, но начнется. «Все дело в том, что это еще один проект «откатопровода». Однако при этом следует помнить, что «Газпрому» для продолжения успешного бизнеса в Европе нужны украинская и белорусская ГТС. А вот для ведения газовых воин ему нужны обходные газопроводы», - считает Гончар.

В продолжение темы «откатопровода» стоит привести мнение президента консалтинговой фирмы East European Gas Analysis (США) Михаила Корческина. Как он отметил, оценочная стоимость газопровода «Южный поток» составляет, как минимум, 20 млрд. долл. «Таким образом прибыль подрядчиков, занятых в строительстве «Южного потока», может достичь 15 млрд. долл. - вот цена вопроса, и она делает строительство этого газопровода неизбежным», - подчеркивает эксперт.

Разворот на 180 градусов

То, что россияне готовы угробить десятки миллиардов долларов в сомнительные с экономической точки зрения проекты, - их проблема, а вот что делать с украинской трубой после запуска «Южного потока» - проблема уже наша. По мнению Гончара, в ответ на обещание свести до нуля транзит газа через украинскую ГТС Украина может смело пообещать «Газпрому» ноль кубометров по импорту российского газа.

Эксперт также обращает внимание на то, что в Канаде и США уже начата реализация 13 проектов строительства заводов по сжижению газа общей мощностью около 170 млрд. куб. м в год. «Срок ввода в эксплуатацию этих мощностей - 2015-2016 годы. Этот газ в значительной степени пойдет на европейский рынок. Для сравнения: суммарный объем экспорта российского газа в 2011 году составил 150 млрд. кубометров. В Европе тем временем ведется строительство терминалов по приему сжиженного газа. Таким образом, можно предположить, что уже через 5 лет ситуация на европейском рынке газа кардинально изменится», - считает Гончар.

Тут напрашивается сразу два вывода. Во-первых, пропускная способность «Южного потока» уже через несколько лет может оказаться избыточной, во-вторых, Украина может хотя бы в теории рассчитывать на поставки газа с европейского рынка. Но для этого ей необходимо перевести свою газотранспортную систему в реверсный режим. И первый шаг на этом пути «Нафтогаз» уже сделал, начав обсуждать с европейскими компаниями вопрос совместного использования наших подземных хранилищ газа (ПХГ).

«Мы готовы предоставить Европе возможность использования украинских ПХГ для хранения собственного газа… Сейчас идет встреча с одной из немецких компаний, которая проявила интерес и предложила свои условия», - сообщил 28 февраля заместитель председателя правления «Нафтогаза» Вадим Чупрун.

Судя по всему, пока речь идет о закачке в ПХГ российского газа, приобретенного немецкой компанией, и транспортируемого через ГТС. Однако, Корчемкин предлагает «Нафтогазу» пойти дальше и предложить Евросоюзу проект совместной модернизации ГТС с целью перевода ее в реверсный режим, а уже затем использовать наш ПХГ в интересах европейских газотранспортных компаний.

«Крупнейшие газовые хранилища в Европе расположены в Украине и находятся всего в 200 километрах от ее западной границы. Страны ЕС, безусловно, будут заинтересованы в их использовании, но для этого необходимо перевести ГТС в реверсный режим, - отмечает Корчемкин. - Этот вариант сегодня выглядит более реальным, чем привлечение инвестиций в модернизацию ГТС как транзитного газопровода для поставок российского газа в ЕС».

Как неоднократно заявляли представители «Нафтогаза», украинские ПХГ могли бы помочь «Газпрому» избежать проблем с поставками газа в ЕС в периоды пикового спроса, для этого только нужно заблаговременно закачивать в них достаточные объемы. Но, как известно, российский монополист этой возможностью пренебрег - в 2011 году украинские ПХГ были заполнены только на 2/3, а европейцы ощутили острый дефицит голубого топлива после наступления морозов в начале этого года.

Таким образом, наличие в Украине подземных хранилищ объемом 31 млрд. куб. м делает нашу ГТС интересной даже после прекращения транзита. Пусть в реверсном варианте использоваться будет далеко не вся труба, а лишь ее западный отрезок - от границы до ПХГ, но без газа ГТС не останется. Самое смешное, что наполняться украинские хранилища в таком случае будут все тем же российским газом, правда, поставленным в ЕС через обходные газопроводы.

Что же касается появления на европейском рынке значительных объемов североамериканского газа, то это пока только теория. Хотя исключать того, что Украина будет когда-нибудь его закупать, не стоит. В конце концов, титанические усилия «Газпрома» по лишению Украины транзитного статуса и нежелание предоставить нам рыночно обоснованную цену на газ, могут привести к реализации даже такого фантастического с точки зрения логики сценария.

Антон Лосев (УНИАН)