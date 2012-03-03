Стоимость энергетического угля госсектора в 2012 г. вырастет на 11,2% - до 858 грн./т

Средневзвешенная стоимость энергетического угля, отгружаемого государственными угледобывающими предприятиями тепловым генерирующим компаниям, в 2012 году вырастет на 11,2%, или на 86 грн/тонна – до 858 грн/тонна (без НДС).

Соответствующий прогноз содержится в письме первого заместителя министра Минэкономразвития Вадима КОПЫЛОВА, адресованном Кабинету министров Украины, копией которого располагает УНИАН.

Согласно документу, отпускные цены на уголь происхождением из госсектора в текущем году будут пересмотрены трижды: в марте, апреле и июле. Каждый раз базовая цена будет увеличиваться на 3,6%. По данным госпредприятия «Уголь Украины», которое является оператором продаж угольной продукции, добываемой в госсекторе, в феврале т.г. базовая цена тонны угольной продукции составляла 771 грн. (без НДС).

Таким образом, с марта цена тонны энергетического угля с базовыми качественными характеристиками вырастет до 798,75 грн, с апреля – до 827,7 грн, с июля – 857,75 грн (все - без НДС).

В «Угле Украины» агентству сообщили, что предприятие уже направило генкомпаниям предложения заключить дополнительные соглашения к действующим контрактам на поставку угольной продукции, в которых будет учтен предполагаемый рост цены энергетического на протяжении года.

В конце февраля т.г. министр энергетики и угольной промышленности заявил о повышении с марта отпускных цен на энергетический уголь предприятий, находящихся в ведении министерства на 3,6%.

Справка УНИАН. По данным Минэнергоугля, в 2011 году тепловым энергогенерирующим компаниям, находившимся на тот момент в ведении НАК «Энергетическая компания Украины», было поставлено 27,020 млн. тонн угля на 24,018 млрд. грн. Уровень расчетов ГК ТЭС за поставленную продукцию по итогам прошлого года составил 98,4%.