Томенко: заявление Зурабова свидетельствует - без сдачи ГТС пересмотр газовых контрактов не возможен

Заявление Посла Российской Федерации в Украине Михаила ЗУРАБОВА относительно нового газового контракта свидетельствует, что любые уступки возможны только после установления российского контроля над украинской газотранспортной системой.

Об этом в комментарии УНИАН заявил заместитель председателя Верховной Рады Украины, один из лидеров партии «Батькивщина» Николай ТОМЕНКО.

«Заявление Посла России убеждает, что российские власти пойдут на смены позиции в газовом вопросе лишь после получения возможности контролировать украинскую ГТС», - сказал он.

По словам Н.ТОМЕНКО, вполне очевидно, что формат отношений между Украиной и Россией по принципу «братской любви», который обещала команда Виктора ЯНУКОВИЧА, потерпела полный крах.

«Россия готова любить нынешнюю украинскую власть или путем контроля украинской территории, или за деньги», - сказал политик.

Н.ТОМЕНКО отметил, что после так называемых «харьковских соглашений», когда Россия выбила себе выгодные условия относительно пребывания ЧФ РФ в Севастополе следующий шаг был очевидным – перебрать прямо или опосредствовано влияние на ГТС Украины.

«Именно так можно толковать заявление посла, который фактически сказал о прямой зависимости пересмотра газовых соглашений от судьбы ГТС», - подчеркнул Н.ТОМЕНКО.

Как сообщал УНИАН, М.ЗУРАБОВ заявил журналистам в Киеве, что сроки подписания нового газового соглашения между Украиной и Россией зависят от сроков оценки украинской ГТС.

«На сегодня я вижу лишь одно, если оценивание украинской ГТС будет проводиться до 1 августа, то абсолютно очевидно, что мы, в лучшем случае, на какие-то соглашения можем выйти лишь во второй половине года», - отметил российский посол.

Напомним, 20 февраля в ходе своего официального визита в Украину председатель Госдумы РФ Сергей НАРЫШКИН заявил о том, что Министерство энергетики Российской Федерации передало украинской стороне новый проект газового договора.

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Справка УНИАН. ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» 19 января 2009 года подписали два контракта: купли-продажи на период с 2009 по 2019 год; об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 год.

Цена на газ устанавливается поквартально. Цена импортного природного газа для Украины в I квартале 2011 года составляла около 264 дол. за 1 тыс. куб. м, в ІІ – 295,6 дол. за 1 тыс. куб. м, в ІІІ – 354 дол. за 1 тыс. куб. м, в IV – около 400 дол. за 1 тыс. куб. м.

Украина добивается пересмотра газовых контрактов с РФ, считая цену на газ завышенной, а на транзит - напротив, заниженной.