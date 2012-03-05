Украина и Россия готовят новое межправительственное газовое соглашение - посол РФ Зурабов

Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Украине Михаил ЗУРАБОВ считает, что новое газовое соглашение между Украиной и Россией должно быть подписано на период до 2020 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Киеве, отвечая на вопросы журналистов после голосования на президентских выборах России.

«Надо иметь в виду, что соглашение должно быть подписано не на один год и не на два, а, по всей видимости, на период до 2020 года», - сказал посол.

Он отметил, что готовятся не просто изменения к действующему соглашению, а новое межправительственное соглашение по газу.

М.ЗУРАБОВ считает, что сроки заключения нового соглашения по газу между Украиной и Россией будут зависеть от срока оценки украинской газотранспортной системы.

«На сегодняшний день я вижу только одно, что если оценка украинской ГТС будет производиться до 1 августа, то совершенно очевидно, что мы, в лучшем случае, на какие-то соглашения можем выйти только во второй половине года», - отметил посол.

Также М.ЗУРАБОВ считает, что Украина заинтересована в том, чтобы решение по «Южному потоку» не было принято до окончательной оценки украинской газотранспортной системы.

«Совершенно очевидно, что Украина заинтересована в том, чтобы решение по «Южному потоку» до момента окончательной оценки украинской ГТС не было принято», - сказал посол.

Он считает, что проекты Северного и Южного потоков влияют на перспективные объемы прокачки газа через ГТС Украины.

М.ЗУРАБОВ отметил, что Россия, напротив, старается сделать так, чтобы «Южный поток» стал реальностью и, следовательно, стоимость украинской ГТС была бы снижена.

По его информации, оценщики должны предоставить свою оценку ГТС до 1 августа текущего года.

Он также отметил, что эта работа может быть выполнена в более короткие сроки.

Кроме того, М.ЗУРАБОВ рассчитывает, что после завершения президентских выборов в РФ у тех, кто активно включен в политический процесс на сегодняшний день, будет возможность начать работу над внешнеполитическими и внутриполитическими приоритетами.

«Состоится встреча руководителей наших двух стран на высшем уровне и будет дан новый толчок тому, чтобы мы в строго определенные сроки могли подойти к решению или нескольким вариантам решения, из которых будет выбран наилучший», - добавил М.ЗУРАБОВ.

Он отметил, что переговоры идут по трем основным группам вопросов: цена на газ, объемы потребления газа Украиной и о количестве газа, потребляемого в Европе, который будет прокачиваться через украинскую ГТС.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля в ходе своего официального визита в Украину председатель Госдумы РФ Сергей НАРЫШКИН заявил о том, что Министерство энергетики Российской Федерации передало украинской стороне новый проект газового договора.

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Справка УНИАН. ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» 19 января 2009 года подписали два контракта: купли-продажи на период с 2009 по 2019 год; об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 год.

Цена на газ устанавливается поквартально. Цена импортного природного газа для Украины в I квартале 2011 года составляла около 264 дол. за 1 тыс. куб. м, в ІІ – 295,6 дол. за 1 тыс. куб. м, в ІІІ – 354 дол. за 1 тыс. куб. м, в IV – около 400 дол. за 1 тыс. куб. м.

Украина добивается пересмотра газовых контрактов с РФ, считая цену на газ завышенной, а на транзит - напротив, заниженной.