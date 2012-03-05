Цена нефти растет на заявлении Президента США по Ирану

На мировых торгах в понедельник, 5 марта, цены на нефть растут на фоне заявлений президента США Барака Обамы относительно перспектив отказа Ирана от ядерной программы.

Так, стоимость апрельских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) уже выросла на 0,26 доллара, или на 1,24% - до 106,96 доллара за баррель.

Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent повысилась на 0,25 доллара, или на 0,2%, - до 123,9 доллара за баррель.

Президент США заявил в воскресенье, что США и Израиль хотят добиться отказа Ирана от ядерной программы дипломатическим путем, однако не исключают и военный сценарий.

Кроме того, на настроения инвесторов влияют сообщения о том, что компания Enbridge Inc. закрыла нефтепровод в штате Иллинойс после инцидента на нефтеперекачивающей станции, передает Bloomberg.