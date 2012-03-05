Энергокомпании отчитываются за 2011 год

«Центрэнерго» в 2011 году увеличило прибыль в 3,7 раза - до 35,2 млн. грн.

Энергогенерирующая компания ПАО «Центрэнерго» (Киевская обл.) в 2011 году увеличила чистую прибыль а 3,7 раза, или на 25,614 млн. грн., - до 35,230 млн. грн., по сравнению с 2010 годом.

Об этом сказано в сообщении компании, текст которого опубликован в бюллетене "Ценные бумаги Украины".

В прошлом году активы компании выросли на 0,9% - до 4 млрд. 316,612 млн. грн., собственный капитал компании - на 2,5% - до 1 млрд. 864,012 млн. грн.

Суммарная дебиторская задолженность «Центрэнерго» выросла на 40,08% - до 388,433 млн. грн., текущие обязательства выросли на 21,7% - до 1 млрд. 941,392 млн. грн.

Долгосрочные обязательства компании в прошлом году сократились на 41,7% - до 488,719 млн. грн.

Вопрос распределения чистой прибыли по итогам 2011 года внесен в повестку дня собрания акционеров компании, проведение которого запланировано на 6 апреля.

Справка УНИАН. ПАО «ГЭК «Центрэнерго» эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС (23 энергоблока мощностью от 175 МВт до 800 МВт) суммарной установленной мощностью 7 550 МВт.

НАК «Энергетическая компания Украины» владеет 78,29% акций «Центрэнерго», остальные 21,71% акций компании приватизированы, из них 2,33% владеют физлица, 19,38% - юридические лица, в частности, 10% принадлежат «Альфа-Банку».

«Центрэнерго» завершила 2010 год с чистой прибылью 9,616 млн. грн., тогда как по итогам 2009 года чистый убыток компании составил 252,249 млн. грн.

***

«Захидэнерго» завершило 2011 год с прибылью 80,3 млн. грн.

Энергогенерирующая компания ПАО «Захидэнерго» (г. Львов) завершило 2011 год с прибылью 80,255 млн. грн. против 186,747 млн. грн. убытка по итогам 2010 года.

Об этом сказано в сообщении компании, текст которого опубликован в бюллетене "Ценные бумаги Украины".

В прошлом году активы компании выросли на 7,6% - до 3 млрд. 408,388 млн. грн., собственный капитал компании на 29,6% - до 559,356 млн. грн.

Суммарная дебиторская задолженность «Захидэнерго» сократилась на 6,6% - до 595 млн. грн., текущие обязательства выросли на 4,9% - до 2 млрд. 404,743 млн. грн.

Долгосрочные обязательства компании в прошлом году выросли в 2,2 раза - до 429,097 млн. грн.

Вопрос распределения чистой прибыли по итогам 2011 года внесен в повестку дня собрания акционеров компании, проведение которого запланировано на 28 марта.

Справка УНИАН. ПАО «Захидэнерго» эксплуатирует три тепловые электростанции – Ладыжинскую, Добротворскую и Бурштынскую (суммарная мощность – 4700 МВт).

Уставный фонд ПАО «Захидэнерго» составляет 127 млн. 905 тыс. 410 грн., номинал акции – 10 грн.

70,91% акций генерирующей компании владеттт частный энергохолдинг ДТЭК.

«Захидэнерго» в 2010 году сократило чистый убыток в 2 раза по сравнению с 2009 годом – до 186,747 млн. грн.

***

«Донбассэнерго» в 2011 году сократило чистый убыток в 5,4 раза - до 27,5 млн. грн.

Энергогенерирующая компания ПАО «Донбассэнерго» (г. Донецк) в 2011 году сократила чистый убыток в 5,4 раза, или на 120,408 млн. грн., - до 27,530 млн. грн., по сравнению с 2010 годом.

Об этом сказано в сообщении компании, текст которого опубликован в бюллетене "Ценные бумаги Украины".

В прошлом году активы компании выросли на 13,7% - до 3 млрд. 80,471 млн. грн., собственный капитал компании на 1,5% - до 681,861 млн. грн.

Суммарная дебиторская задолженность «Донбассэнерго» выросла на 20,5% - до 533,284 млн. грн., текущие обязательства выросли на 32,7% - до 1 млрд. 742,328 млн. грн.

Долгосрочные обязательства компании в прошлом году сократились на 10,2% - до 620,171 млн. грн.

Справка УНИАН. ПАО «Донбассэнерго» эксплуатирует две тепловые электростанции – Старобешевскую и Славянскую, суммарная мощность которых составляет 2550 МВт.

Уставный фонд ПАО «Донбассэнерго» составляет 236 млн. 443,01 тыс. грн.

Государству принадлежат 85,77% акций ПАО, которые переданы в управление НАК «Энергетическая компания Украины».

Компания в 2010 году увеличила чистый убыток в 4,4 раза по сравнению с 2009 годом – до 147,938 млн. грн.