Оптовые цены на нефтепродукты в Украине за неделю выросли на 2,2%

С 27 февраля по 5 марта 2012 года средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты увеличились на 1,2-3,3% (в среднем на 2,2%). Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга консалтинговой группы «А-95», с 27 февраля по 5 марта 2012 года средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты изменились следующим образом:

на бензин А-80 – увеличились на 2,0%, или 240 грн./тонна, – до 12 370 грн./тонна;

на бензин А-92 – увеличились на 3,3%, или 390 грн./тонна, – до 12 420 грн./тонна;

на бензин А-95 – увеличились на 2,2%, или 280 грн./тонна, – до 13 000 грн./тонна;

на дизельное топливо – увеличились на 1,2%, или 120 грн./тонна, – до 10 650 грн./тонна.

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Верхняя граница ценового коридора на бензин и дизтопливо увеличена на 10 копеек