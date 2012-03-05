В Киеве одобрена концепция Городского энергетического плана

Совещательный комитет по вопросам стабильного энергетического развития Киева одобрил Концепцию Городского энергетического плана, которую во время заседания презентовали руководство Главного управления энергетики, энергоэффективности и энергосбережения совместно с разработчиками проекта Концепции - ООО «Энергосервисная компания «Экологические системы».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, директор проекта «Реформа городского теплообеспечения в Украине» международной технической помощи «International Resources Group» Вильям ТАКЕР ознакомил членов Совещательного комитета с ожидаемыми результатами внедрения реформы теплообеспечения в других городах Украины и подчеркнул направленность проекта на реализацию мероприятий по энергосбережению именно в Киеве.

К обсуждению приобщились председатель постоянной комиссии жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Юрий БОНДАР, директор Института технической теплофизики НАН Украины Анатолий ДОЛИНСКИЙ, директор по развитию инвестиций инжиниринговой компании ЧАО «СТЕК» Николай РОМАНЕЦ.

Директор Института промышленной экологии Александр СИГАЛ рекомендовал учесть экологическую ситуацию в городе во время формирования проектов и использовать альтернативные виды топлива.

Как сообщал УНИАН, Совещательный комитет по вопросам стабильного энергетического развития Киева создан распоряжением КГГА от 16 ноября 2011 г.

Комитет призван обеспечить энергетическую и экологическую безопасность города, реализовать основные пункты энергетической политики. В его составу вошел 41 специалист, а возглавил комитет первый заместитель председателя КГГА Александр МАЗУРЧАК.

Согласно распоряжению КГГА комитет будет координировать действия участников городского энергетического рынка во время разработки и реализации Концепции городской энергетической политики и долгосрочного плана постоянного энергоразвития столицы.

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