Уставный капитал «Нафтогаза» увеличен на 6 млрд. грн.

Кабинет министров Украины своим постановлением решил увеличить уставный капитал НАК «Нафтогаз Украины» на 6 млрд. грн. путем выпуска дополнительных акций существующей номинальной стоимости с сохранением 100% акций в собственности государства.

Соответствующее постановление Кабмина №139 от 22 февраля обнародовано на правительственном портале.

Согласно документу, Министерству финансов поручено осуществить выпуск облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в размере 6 млрд. грн. со сроком обращения 10 лет и процентной ставкой дохода на уровне не выше 9,5% годовых и внести их от имени государства в оплату дополнительных акций НАК «Нафтогаз Украины».

Однако, своим постановлением №170 от 5 марта Кабмин изменил эти условия – срок обращения сокращен до трех лет (вместо 10) и процентная ставка изменена на уровне не выше 9,95% годовых (вместо 9,5%).

Вместе с тем Кабмин поручил НАК «Нафтогаз Украины» обеспечить использование полученных ОВГЗ в хозяйственной деятельности в соответствии с уставом компании.

Министерству энергетики и угольной промышленности поручено принять решение о частном размещении дополнительных акций НАК «Нафтогаз Украины», выпущенных согласно пункту 1 этого постановления, и обеспечить осуществление мер, связанных с выполнением этого постановления.

Другим постановлением (№140 от 22 февраля) правительство завершило предыдущее увеличение уставного капитала НАК «Нафтогаз Украины» на 4 млрд. грн. – до 49 млрд. 840,905 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, 26 октября 2011 г. Кабмин утвердил изменения в Уставе НАК «Нафтогаз Украины» в связи с увеличением уставного капитала на 3,5 млрд. грн. – до 45 млрд. 840,905 млн. грн.

Ранее, 23 мая, Кабмин увеличил уставный фонд НАК «Нафтогаз Украины» на 3,5 млрд. грн. – до 45 млрд. 840,905 млн. грн. Согласно документу, акции будут оплачены облигациями внутреннего государственного займа сроком обращения 5-7 лет. Процентная ставка по облигациям не должна превышать 9% годовых.

Напомним, капитализировать «Нафтогаз Украины» за счет выпуска ОВГЗ правительство начало еще летом 2009 г.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.