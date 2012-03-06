На рынке нефти корректировка: после роста накануне цены падают

На мировых торгах во вторник, 6 марта, цены на нефть снижаются после роста накануне на фоне напряженности ситуации вокруг Ирана.

Так, стоимость апрельских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) уже снизилась на 0,1 доллара, или на 0,09% - до 106,62 доллара за баррель.

Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась на 0,23 доллара, или на 0,19%, - до 123,57 доллара за баррель.

В понедельник нефть подорожала в среднем на 0,1 доллара на фоне заявлений президента США Барака Обамы о том, что США и Израиль хотят добиться отказа Ирана от ядерной программы дипломатическим путем, однако не исключают и военный сценарий, передает Bloomberg.

Кроме того, участники торгов продолжают отыгрывать заявления премьера Госсовета КНР Вэнь Цзябао, сделанные днем ранее, о том, что правительство Китая планирует обеспечить темпы роста национальной экономики в 2012 году на уровне 7,5% после роста на 9,2% годом ранее.