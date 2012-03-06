МЧС прогнозирует установку НБК над объектом «Укрытие» до конца 2015 года

Министерство чрезвычайных ситуаций прогнозирует завершение работ по монтажу нового безопасного конфаймента и установку его в проектное положение над объектом «Укрытие» Чернобыльской АЭС до конца 2015 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам во вторник глава Госагентства по управлению Зоной отчуждения Владимир ХОЛОША.

«В середине 2015 года монтаж конструкции арки будет завершен и до конца 2015 года она должна быть надвинута в проектное положение и загерметизирована», - сказал глава ведомства.

При этом он сообщил, что начало монтажа конструкции запланировано на апрель 2012 года.

В.ХОЛОША подчеркнул, что Госагентство уверено в том, что указанные работы будут выполнены до конца 2015 года, поскольку в контракте с концерном «Новарка» жестко оговорены сроки введения объекта в эксплуатацию.

«В контракте согласованы базовые графики и это вселяет оптимизм, что НБК будет построен своевременно», - сказал чиновник.

Он также уточнил, что по последним оценкам, стоимость сооружения НБК оценивается в 980 млн. евро. При этом в контрактах с концерном «Новарка» зафиксирована сумма 935 млн. евро.

Отвечая на вопрос, располагает ли концерн в настоящее время необходимым финансовым ресурсом для своевременного выполнения работ, В.ХОЛОША напомнил, что по итогам прошлогодней ассамблеи доноров, проходившей в Киеве в апреле, ЕБРР, как распорядителю фонда «Укрытие», уже удалось аккумулировать необходимую сумму в объеме 740 млн. евро, из которых большая часть средств будет направлена на финансирование работ по строительству НБК.

Глава Госагентства сообщил, что на декабрьской ассамблее доноров Украина получила соответствующее заверение со стороны ЕБРР.

В.ХОЛОША также уточнил, что по оценкам агентства, доля украинского субподряда в выполнении работ по сооружению НБК составит порядка 30%, а на строительно-монтажных работах будет задействовано от 2,5 до 3-х тыс. работников.

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