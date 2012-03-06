Украина никогда не согласится с требованием МВФ повысить цену газа - Янукович

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подтверждает неприемлемость требования Международного валютного фонда повысить цену на газ для населения на 50%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил, выступая на торжественном собрании по случаю Международного женского дня.

«Требование МВФ поднять цену на газ для населения на 50% является неприемлемым», - заявил В.ЯНУКОВИЧ. «Мы на это не согласились и никогда не согласимся», - добавил он.

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Напомним, МВФ в 2011 году заморозил финансовую помощь Украине, отказавшейся повысить тарифы до рыночного уровня, чтобы сбалансировать финансовое положение "Нафтогаза" и сократить направляемые ему бюджетные дотации.

Совет директоров МВФ в июле 2010 года одобрил программу stand-by, в рамках которой пообещал выделить до конца 2012 года 15,5 миллиарда долларов для поддержки реформ украинского правительства. Планировались ежеквартальные транши в размере около 1,5 миллиарда долларов каждый. Однако из-за невыполнения Киевом взятых на себя обязательств неиспользованными остаются около 10 миллиардов долларов.