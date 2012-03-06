Опасения относительно экологических рисков при добыче сланцевого газа преувеличены - эксперт

Паника и опасения относительно экологических рисков при добыче сланцевого газа кажутся преувеличенными. Такую точку зрения высказал аналитик по товарным рынкам Erste Group Рональд ШТЕФЕРЛЕ в обзоре, переданном агентству УНИАН.

Он подчеркнул, что добыча сланцевого газа в Европе стремительно развивается. Следующее поколение будет использовать метод извлечения «чистой фракции», который позволит существенно снизить экологические риски, повысить эксплуатационный уровень и, таким образом, сделать добычу сланцевого газа более эффективной, экономически выгодной и экологически чистой. При этом убеждение, что ископаемые виды топлива могут быть быстро заменены альтернативными источниками энергии, кажется иллюзией, особенно на фоне текущих объемов инвестиций и некоторых политических заявлений. «Таким образом, новые экологические стандарты методов добычи имеют реальные шансы в ближайшем будущем», - полагает Р.ШТЕФЕРЛЕ.

По словам аналитика, тренды в добыче нефти в США наглядно иллюстрируют инновационный потенциал отрасли. Добыча нефти, которая была снижена с 1970 года, значительно выросла, особенно по сравнению с 2008 годом. Причина тому - добыча нефти из горючих сланцев. По данным крупнейших производителей сланцевой нефти, добыча становится рентабельной при цене от 60 долларов за баррель. При цене обычной нефти в 100 долларов за баррель (марка WTI) спрос на новые источники добычи понятен. Ожидается, что сланцевая нефть в ближайшие годы будет иметь большое значение в Европе.

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Как сообщал УНИАН, Государственная служба геологии и недр (Госгеолслужба) Украины совместно с Национальной акционерной компанией «Надра Украины» 23 февраля 2012 года открыли Украинский геологический научно-производственный центр (Укрнаукагеоцентр) в Полтаве.

Коммерческая и научная деятельность центра будет основываться на многочисленных разработках комплексных проектов для предприятий. Это, в частности, научное обоснование и совершенствование методик, инструкций и положений для геологоразведочных работ на нефть, газ и другие полезные ископаемые; проведение научно-лабораторных исследований кернового материала; проведение научных, комплексных, петрофизических, петрографических, палеонтологических и др. исследований; мониторинг подземных вод; мониторинг экзогенных геологических процессов; внедрение в производство новейших технологий, оборудования, материалов, распространение передового опыта в области разведки и добычи углеводородов путем проведение научно-практических семинаров, конференций по вопросам рационального недропользования и т.д.