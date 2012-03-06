ДТЭК сконцентрировал 95,4% шахты «Белозерская»

Управляющая компания энергохолдинга ДТЭК DTEK Holdings B.V. (Нидерланды) приобрела корпоративные права общества с дополнительной ответственностью «Шахта «Белозерская».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-служба холдинга.

Согласно сообщению, в результате сделки доля ДТЭК в уставном капитале ОДО «Шахта Белозерская» составляет 95,4%.

В энергохолдинге отметили, что приобретение шахты «Белозерская» стало логическим продолжением усилий ДТЭК по воссозданию эффективного производственного комплекса по добыче угля Доброполья.

«Шахта займет свое место в вертикально интегрированной цепочке ДТЭК, будет разработан план ее стратегического развития в рамках блока добычи и обогащения угля компании. С 2008 по 2011 год в ОДО произошло падение добычи более чем на 0,5 млн. тонн. Ожидается, что благодаря инвестициям ДТЭК, шахта превысит миллионный рубеж добычи уже в следующем году, а в 2014 году уровень добычи будет доведен до 1,35 млн. тонн», - отмечается в сообщении.

Таким образом, после указанной сделки энергохолдинг объединил все активы бывшего государственного объединения «Добропольеуголь».

Напомним, что контроль над большей частью активов «Добропольеугля» ДТЭК получил в январе 2011 года путем долгосрочной аренды 5 шахт объединения со вспомогательными подразделениями.

До этого владельцем ООО «Шахта «Белозерская» являлось ООО «Экойл» (г. Киев), в апреле 2011 года заявившее о намерении продать принадлежащую ему 89,03%-ную долю компании за 622,71 тыс. грн.

Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Предприятия ДТЭК создают эффективную производственную цепочку от добычи и обогащения угля до генерации и продажи электроэнергии.

В угольный блок ДТЭК входят ОАО «Павлоградуголь» (объединяющее десять шахт), ОАО «Шахта «Комсомолец Донбасса» арендное предприятие « Добропольеуголь», концессионные предприятия «Ровенькиантрацит» и «Свердловскантрацит» и пять обогатительных фабрик.

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