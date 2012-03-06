Лисичанский НПЗ остановил установку первичной переработки нефти

ЧАО «ЛИНИК» (Лисичанский НПЗ, Луганская обл.) в рамках подготовки к ремонту оборудования приступил к работам по остановке технологических объектов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ООО «ТНК-BP Коммерс».

В сообщении отмечается, что в частности, 4 марта, следуя специально разработанному графику, остановлена установка первичной переработки нефти.

Остановочные работы планируется завершить ориентировочно в середине марта. До этого времени Лисичанский НПЗ продолжит перерабатывать остатки сырья, и полученные нефтепродукты будут реализованы на украинском рынке.

В марте установка полипропилена продолжит работу и будет загружена привозным сырьем (пропан-пропиленовая фракция).

Сотрудники ЛИНИКа продолжают работать в обычном режиме, получают все предусмотренные Коллективным договором выплаты и льготы.

В период остановочных и ремонтных работ особое внимание уделяется вопросам предупреждения и недопущения нарушений правил охраны труда и промышленной безопасности.

Напомним, что с 1 марта поставки нефти на завод были прекращены.

Как сообщал УНИАН, в связи с тем, что нефтепереработка в Украине продолжает генерировать убытки, компания ТНК-ВР приняла решение прекратить поставки сырья на Лисичанский НПЗ уже с 1 марта т. г. НПЗ останавливается на текущий ремонт.

Справка УНИАН. Лисичанский НПЗ (Луганская обл.) - второй по мощности в Украине завод, способный ежегодно перерабатывать 16 млн. тонн нефти. Завод принадлежит российско-британскому холдингу ТНК-ВР.

ЧАО «ЛИНИК», которое является собственником производственных мощностей Лисичанского НПЗ, входит в группу компаний ТНК-ВР в Украине.