Подорожание бензина неизбежно?

Внутренний рынок нефтепродуктов в преддверии повышения цен. Этим пугают автомобилистов уже не первый месяц. Зачастую называются несколько причин подорожания бензина – ситуация на внешнем рынке, сезонный фактор и остановка Лисичанского НПЗ. Но еще об одной составляющей, оказывающей давление на происходящее, упоминают гораздо реже – выборы. Как известно, в период активизации этого процесса власть, как правило, вводит жесткий мониторинг цен на все и вся во избежание порчи нервов электорату (добавим неопределенность с ценой газа, неизвестный, но предполагаемый коэффициент уже закладывается в стоимость, к примеру, продуктов питания, химии, кормов и пр.). Бизнес старается в преддверии прессинга дотянуть цены до удобоваримых, причем для него, со ссылкой на экономическую целесообразность. А уж после можно с властью договориться. У нас это преподносится в виде временных мораториев, которые документально оформляются двумя сторонами – частниками и правительством. Но управлять рынком в ручном режиме невозможно, поэтому цены снова отпускают и они к очередному празднику или сезону добираются до пиковых отметок. И так из года в год. Причем все меморандумы и соглашения никогда не учитывают мнение потребителя, ему оставляют возможность порадоваться, что, к примеру, А-95 больше и так неподъемной цены дорожать пока не будет.

Внешние предпосылки - провокация?

Итак, по порядку. В 2011 году после стремительного падения в особо кризисные 2008-2010 гг. произошел ощутимый скачок цен на нефть на мировых рынках, ее стоимость превысила психологическую отметку в 100 долларов за баррель. Такая же тенденция отмечается и в начале этого года. В целом, ситуация неоднозначная – ввиду торможения развития крупнейших экономик мира – США, КНР, ЕС, а также сокращения поставок сырой нефти на фоне ситуации на Ближнем Востоке наблюдается падение спроса. Интриги добавляет и иранский вопрос. То есть, предпосылки для роста стоимости «черного золота» есть. Хотя, стабилизация политической ситуации в Ливии, Сирии и Египте может увеличить предложение, но возможность рецессии экономики в глобальном масштабе все удешевление убивает на корню. К тому же, Россия с 1 марта увеличила экспортную пошлину на нефть на 4,4%, или на 17,5 доллара - до 411,2 доллара за тонну с 393,7 доллара за тонну в феврале. А российское сырье – основное для отечественных НПЗ. Причем российский бюджет на 2012 год рассчитывался, исходя из прогнозной цены барреля нефти Urals в 100 долларов, а она уже превысила отметку в 100 долларов.

Внутренний рынок уже на это отреагировал: с 27 февраля по 5 марта средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты увеличились на 1,2-3,3% (в среднем на 2,2%). По данным мониторинга консалтинговой группы «А-95», цены на бензин А-80 увеличились на 2,0%, или на 240 грн./тонна – до 12 370 грн./тонна; на бензин А-92 – на 3,3%, или 390 грн./тонна – до 12 420 грн./тонна; на бензин А-95 – на 2,2%, или на 280 грн./тонна – до 13 000 грн./тонна; на дизельное топливо – на 1,2%, или на 120 грн./тонна – до 10 650 грн./тонна.

А это значит, что в течение двух недель идентичное повышение вы увидите на бордах АЗС.

Внутренние проблемы - главный стимул роста...

Стоит напомнить немаловажный факт, который прозрачно свидетельствует о повышении стоимости бензина на перспективу. Экспертно-аналитическая группа по вопросам стабильного функционирования рынка нефти 29 февраля повысила на первую декаду марта верхнюю границу ценового коридора на бензин и дизтопливо на 10 коп./литр. Причем в пояснении ведомство отмечает, что «изменение ценового коридора вызвано ростом цен на нефть на мировых рынках, а также сезонным ростом спроса на нефтепродукты в начале весны».

В то же время, производители и нефтетрейдеры констатировали, что принятое решение носит временный характер, и договорились на следующем заседании экспертно-аналитической группы пересмотреть цену на топливо на вторую декаду марта, в зависимости, опять таки, от ценовых тенденций на мировом рынке нефти.

***17 февраля участники ЭАГ поддержали предложение министра энергетики и угольной промышленности Юрия Бойко о соблюдении ранее установленного ценового коридора на бензин и дизельное топливо до конца февраля т.г.

«Ввиду того, что в январе цена нефти составляла 110 долл. (за баррель – ред.), а в феврале – 119 долларов, по собственным подсчетам, подорожание нефтепродуктов на протяжении марта может достигать 4%. Следовательно, для бензина А-95 она будет составлять 10,66 грн. (подорожание на 41 копейку), для А-95 Евро вида 2 – 11,07 грн., а для А-95 Евро вида 1 – 11,80 грн. Однако хочу отметить, что это прогнозируемо исключительно из экономических соображений роста цены на протяжении марта этого года», – пояснил заместитель директора научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев.

В то же время, по его словам, нефтетрейдеры вряд ли пойдут на такое повышение цен на бензин. «Любое повышение цен приведет к уменьшению спроса на нефтепродукты. То есть, сейчас можно наблюдать, что потребитель дошел до критической границы обвала спроса. В среднем в ноябре-декабре прошлого года сокращение спроса достигало в Киеве 20%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если сравнить 2011 год с кризисным 2008-ым, то спрос сократился более чем на 20% в Киевской и Донецкой областях, а это ведущие регионы с точки зрения потребления, и на 40% для целого ряда областей, менее привлекательных для трейдеров, например, таких как Кировоградская, Ривненская области. Это значит, что такое повышение повлияет существенно на доходы трейдеров, поэтому они будут пытаться не поднимать цены и работать за счет «оптимизации» качества и увеличения обращения нефтепродуктов», – считает Рябцев.

А теперь поговорим о Лисичаснком НПЗ, остановку которого 1 марта связывают с ростом цен на АЗС. Директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн считает, что это «событие» не будет иметь каких-либо негативных последствий для рынка нефтепродуктов, поскольку доля лисичанского топлива на рынке Украины уже давно не является существенной. По его словам, с мая 2011 г. подавляющий объем вырабатываемых Лисичанским НПЗ нефтепродуктов, вплоть до 90%, отправлялся в Россию, тогда как ранее принадлежавшая заводу доля рынка была замещена топливом других производителей, в частности, зарубежных. Кроме того, этому процессу способствовала сама дочерняя компания ТНК-ВР в Украине «ТНК-ВР Коммерс». По итогам 2011 г. данная структура стала одним из крупнейших импортеров топлива и останется такой в текущем году.

По данным «А-95», в 2012 г. компания заключила крупный контракт на поставку топлива с компанией «Орлен Летува» (Литва) и имеет в распоряжении большой объем давальческих нефтепродуктов, производимых из ресурсов ТНК-ВР на белорусских НПЗ в Мозыре и Новополоцке.

«С мая 2011 г. доля лисичанских нефтепродуктов составляла в среднем 80 тыс. тонн, или 10% украинского рынка. Сегодня этот объем компания постепенно замещает топливом литовского, белорусского и российского производства и, в случае надобности, сможет нарастить поставки в разы», – отметил Куюн. По его мнению, опасений по поводу ресурсной недостаточности на рынке нефтепродуктов сегодня не существует.

Основными же причинами остановки завода эксперты «А-95» считают отсутствие направленной инвестиционной политики и крайне недостаточные вложения, что в конечном итоге привело к убыточности НПЗ.

«После кризиса 2008-2009 гг. для нефтепереработчиков во всем мире наступили трудные времена, выживает лишь тот, кто построил высокотехнологичные производства с большой глубиной переработки и высоким качеством продукции. К сожалению, владельцы украинских НПЗ, приватизировавшие их буквально за копейки, этого не сделали, хотя имели для этого все возможности», – подчеркивает Куюн, отмечая при этом, что нефтяным компаниям выгоднее продавать нефть, чем нефтепродукты.

«Российские нефтяные компании активно инвестируют в российские и европейские НПЗ, но синхронно избегают крупных вложений в Украину. Весь вопрос в том, является это следствием внутреннего инвестклимата или целенаправленной политикой россиян в отношении Украины», – отметил директор «Консалтинговой группы А-95».

В подтверждение сказанного эксперт приводит данные о прибылях российских нефтяных компаний, представленных в Украине: ТНК-ВР по итогам 2011 г. выплатит своим акционерам 7,4 млрд. долл., прибыль ОАО «ЛУКОЙЛ» за 9 месяцев 2011 г. – 9,03 млрд. долл. В то же время модернизация их украинских активов требует максимум 1,5 млрд. долл. на ближайшие 5 лет. Однако ТНК-ВР, в частности, ранее планировала в течение 5 лет направить в Лисичанск 250 млн. долл.

Усугубляющими факторами для работы украинских НПЗ в «А-95» называют засилье контрабанды и фальсифицированных нефтепродуктов на рынке, что особенно актуально в приграничных регионах, где в основном распространялось топливо Лисичанского НПЗ.

«Тема контрабанды и фальсификата поднималась неоднократно, однако государство не только не возобновило контроль качества на АЗС, но и в очередной раз продлило действие старых стандартов качества нефтепродуктов. Это открывает путь низкокачественным нефтепродуктам на украинский рынок и тем самым вновь создает недобросовестную конкуренцию топливу украинского производства», – считают эксперты «Консалтинговой группы А-95».

А премьер-министр Николай Азаров считает вообще невыгодной переработку российской нефти на украинских нефтеперерабатывающих заводах при нынешней вывозной пошлине на нефть из РФ.

«Вот скажите, если россияне сейчас экспортную пошлину на нефть берут примерно 500 с лишним долларов на тонне, да сама нефть стоит где-то 620 примерно плюс налоги и транспорт. Во что обойдется этот бензин при переработке его на нашем заводе. Он будет дороже, чем завезенный бензин из Беларуси, Литвы и т.д.», - подчеркивает премьер.

Тезис яркий, ну а дальше что?

***В Украине есть шесть нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью переработки 51,11 млн. тонн нефти в год. Поставки нефтяного сырья (нефть, газовый конденсат и вакуумный газойль) на украинские НПЗ, по оперативным данным, в 2011 году сократились на 16,1%, по сравнению с 2010 годом, до 9,255 млн. тонн. В 2011 году украинские НПЗ переработали 9,049 млн. тонн нефтяного сырья, что на 18,4% меньше, чем за 2010 год.

А теперь, что касается снижения налогового прессинга нефтепереработчиков. На этот шаг, который мог бы сбить цены на бензин, правительство не пойдет. С учетом неопределенности в газовом вопросе и практического замораживания «сотрудничества» с Международным валютным фондом вопрос наполнения государственной казны стоит на первом месте.

Как известно, в апреле п.г. Верховная Рада снизила акцизы на бензины моторные на 50 евро/тонна, на дизтопливо - на 30 евро/тонна, а в июле продлила действие этой нормы до 1 сентября. По данным Министерства финансов, потери от такого нововведения в период временного снижения акцизов составили 0,7 млрд. грн. И то только благодаря, дополнительному сбору НДС, иначе «пролет» составил бы 1,1 млрд. грн. Между тем, снижение ставок акцизного сбора позволило удержать цены на нефтепродукты и не допустить роста инфляции. Вот вам и палка о двух концах…

Так что готовьтесь, автолюбители, удовлетворение «аппетита» вашего железного коня обойдется вам недешево. Но, рожденный ездить, ходить не будет…

P.S. Как-то раз подъезжала на попутке. Водитель всю дорогу сетовал, что цены на бензин стали слишком тяжелым грузом для украинцев – теперь призадумаешься, стоит ли ехать на фазенду. Рассказал, как жаловался на проблему своему «хозяину». Но тот, к его удивлению, отреагировал своеобразно - да пусть хоть по 15 гривень будет литр, мне все равно, а вот пробок станет меньше… Кажется, так же думают и наши «хозяева»…

Елена Быстрицкая (УНИАН)