НКРЭ доработала проект постановления о доступе к ГТС Украины

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), обнародовала доработанный проект постановления НКРЭ «Об утверждении Порядка доступа к Единой газотранспортной системе Украины».

Соответствующий документ размещен на сайте регулятора.

Основным принципом, положенным в основу данного нормативно-правового акта, является обеспечение равных прав доступа всех субъектов рынка природного газа к Единой газотранспортной системе Украины.

Как отмечается в анализе данного документа, принятие порядка доступа к Единой газотранспортной системе Украины будет способствовать защите прав и интересов каждого участника газового рынка; установлению последовательных и прозрачных процедур предоставления заказчикам услуг по транспортировке природного газа магистральными и распределительными газопроводами, хранению газа, присоединению объектов систем газоснабжения заказчиков к магистральным и распределительным газопроводам; повышению взаимной ответственности газодобывающих, газотранспортных, газораспределительных, газоснабжающих предприятий и потребителей газа.

Целями принятия проекта регуляторного акта является выполнение положений Закона Украины «О принципах функционирования рынка природного газа».

Как сообщал УНИАН, в январе т.г. глава НКРЭ Сергей ТИТЕНКО сообщил, что комиссия планирует утвердить порядок предоставления доступа к газотранспортной системе до апреля.

Проект соответствующего порядка был разработан комиссией еще в марте 2011 года и проходил процедуры соответствующего согласования. Однако в связи с реорганизацией ряда органов государственной власти, в том числе и НКРЭ, возникла необходимость повторного прохождения согласовательных процедур.

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