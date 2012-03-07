Нефть дорожает на статданных из США

На мировых торгах в среду, 7 марта, цены на нефть растут на данных Американского института нефти (API), которые свидетельствуют о снижении запасов бензина в стране.

Так, стоимость апрельских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) уже повысилась на 0,4 доллара, или на 0,38% - до 105,1 доллара за баррель.

Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась на 0,34 доллара, или на 0,28%, - до 122,32 доллара за баррель.

API минувшей ночью сообщило, что запасы бензина в США за прошлую неделю снизились на 2,25 миллиона баррелей. В то же время Министерство энергетики США в среду может сообщить об их росте за тот же период на 1,6 миллиона баррелей, передает Bloomberg.