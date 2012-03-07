Президент подписал закон о принципе увеличения уставного капитала «Нафтогаза»

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины «О внесении изменения в статью 23 Закона Украины «Об акционерных обществах».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Как сообщал УНИАН, 9 февраля Верховная Рада Украины приняла закон Украины «О внесении изменения в статью 23 Закона Украины “Об акционерных обществах”.

Данным законом внесены изменения в статью 23: «В случае размещения акционерным обществом ценных бумаг, их оплата осуществляется денежными средствами или по согласию между обществом и инвестором - имущественными правами, неимущественными правами, имеющими денежную стоимость, ценными бумагами (кроме долговых эмиссионных ценных бумаг, эмитентом которых является приобретатель, и векселей, за исключением государственных облигаций, которые обмениваются на акции Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" в случаях, предусмотренных законом)».

В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что соответствующие изменения упростят порядок увеличения уставного капитала НАК “Нафтогаз Украины” и приобретения акций компании.

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