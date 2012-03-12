Болгария выплатила долг по Бургас-Александруполису и может официально выйти из проекта

Болгария рассчиталась по всем обязательствам по проекту строительства нефтепровода Бургас-Александруполис и имеет право официально выйти из проекта, сообщает болгарское агентство Novinite со ссылкой на заявление министра финансов страны Симеоно ДЯНКОВА.

Как передает РИА «Новости», Россия, Болгария и Греция подписали межправительственное соглашение о строительстве почти 300-километрового нефтепровода в 2007 году. Для реализации проекта стороны 6 февраля 2008 года зарегистрировали компанию Trans-Balkan Pipeline B.V. России в ней принадлежит 51%, Болгария и Греция поровну делят 49%. Участниками проекта с российской стороны являются "Транснефть" , "Роснефть"и "Газпром нефть".

Руководство Болгарии в декабре заявило о намерении прекратить действие межправительственного соглашения по проекту строительства трансбалканского нефтепровода. Дянков тогда сообщил, что правительство страны приняло решение прекратить участие в проекте, посчитав его экономически невыгодным.

В сообщении отмечается, что взнос Болгарии за 2008 год составил 1,421 миллиона евро и был выплачен в том же году. Взнос за 2009 год насчитывал 4,876 миллиона евро, за 2010 - 1,323 миллиона евро. Они оба были выплачены в начале февраля текущего года.

Взнос Болгарии за 2011 год составил 171,5 тысяч евро и был выплачен в начале 2011 года.

Нефтепровод мощностью 35 миллионов тонн в год с возможным расширением до 50 миллионов тонн предполагалось проложить из порта Бургас на Черном море в порт Александруполис на Эгейском море. Бургас-Александруполис, как и конкурирующий с ним нефтепровод Самсун-Джейхан, предназначен для транспортировки нефти по суше в обход перегруженных черноморских проливов Босфор и Дарданеллы.

Российская "Транснефть" в начале февраля получила от Болгарии 4,7 миллиона евро в счет погашения долга по проекту строительства нефтепровода, неоплаченными оставались проценты по долгу. На конец прошлого года суммарный долг Болгарии по проекту Бургас-Александруполис составлял порядка 6 миллионов евро.