Китайская статистика обвалила цену нефти

На мировых торгах в понедельник, 12 марта, цены на нефть снижаются на фоне статданных из Китая.

Так, стоимость апрельских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) уже снизилась на 0,57 доллара, или на 0,53% - до 106,83 доллара за баррель.

Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась на 0,63 доллара, или на 0,5%, - до 125,35 доллара за баррель.

В минувшую субботу стало известно, что дефицит торгового баланса КНР в феврале достиг 31,48 миллиарда долларов, значительно превысив прогнозы аналитиков в 5,35 миллиарда долларов, передает Bloomberg.