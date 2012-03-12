Минэнергоугля: газ потребителям отпускается по фиксированным ценам

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины отмечает, что газ потребителям отпускается по фиксированным ценам. В случае выявления нарушений в этой сфере, министерство оставляет за собой право обратиться в контролирующие органы для соответствующей реакции.

Об этом сообщает Правительственный портал со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики и угольной промышленности.

Минэнергоугля сообщает, что в соответствии с Законом Украины «О принципах функционирования рынка природного газа», тарифы на газ для потребителей регулируются Национальной комиссией, которая осуществляет государственное регулирование в сфере энергетики. Составляющими конечных цен на природный газ для потребителей Украины являются тарифы на транспортировку, распределение и снабжение природного газа.

Согласно постановлению НКРЭ №129 от 28 декабря 2011 г., предельный уровень цены на природный газ для учреждений и организаций, которые финансируются из государственного и местных бюджетов, без учета налога на добавленную стоимость, сбора к утвержденному тарифу на природный газ в виде целевой надбавки, тарифов на транспортировку, распределение и снабжение природного газа по регулируемому тарифу установлен на уровне 3509,00 грн. за 1000 куб.м. Предельная цена – 4714 грн. за 1000 куб.м.

Согласно постановлению НКРЭ №130, предельный уровень цены на природный газ для промышленных потребителей и других субъектов ведения хозяйства без учета налога на добавленную стоимость, сбора к утвержденному тарифу на природный газ в виде целевой надбавки, тарифов на транспортировку, распределение и снабжение природного газа по регулируемому тарифу установлен на уровне 3509,00 грн. за 1000 куб.м.

Согласно постановлению НКРЭ №131, общий тариф на транспортировку природного газа установлен в размере 305,60 грн. за 1000 куб.м без учета налога на добавленную стоимость. Расчетный средний тариф на транспортировку природного газа по магистральным трубопроводам для дочерней компании "Укртрансгаз" Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" установлен в размере 106,90 грн. за 1000 куб.м без учета налога на добавленную стоимость. Тариф на транспортировку природного газа по магистральным трубопроводам для потребителей, собственные газопроводы которых непосредственно подключены к магистральным газопроводам, установлен в размере 265,10 грн. за 1000 куб. м без учета налога на добавленную стоимость, напоминает пресс-служба.