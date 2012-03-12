Верховная Рада 16 марта заслушает отчет ВСК по газовым соглашениям 2009 года

Верховная Рада в пятницу, 16 марта, заслушает отчет Временной следственной комиссии по вопросам расследования обстоятельств подписания газовых соглашений между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» относительно наличия признаков государственной измены в сфере экономической безопасности Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН сегодня во время Согласительного совета лидеров фракций и комитетов парламента.

Как сообщал УНИАН, Временная следственная комиссия по расследованию обстоятельств подписания газовых соглашений была создана 17 марта 2011 года.

Эта ВСК должна была расследовать обстоятельства возникновения задолженности промышленно-финансовой корпорации "Единые энергетические системы Украины" перед Министерством обороны Российской Федерации в сумме 198 млн. долларов и перед ОАО "Газпром" в сумме 84 млн. долларов и предоставления государственных гарантий по их погашению; расследовать обстоятельства проведения переговоров, согласования условий и подписания Контракта купли-продажи природного газа и Контракта об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины между НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром" от 19 января 2009 года на предмет наличия признаков государственной измены в действиях бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Главой Временной следственной комиссии избрана народный депутат Инна БОГОСЛОВСКАЯ (фракция Партии регионов), заместителем народного депутата - Юрий ЛИТВИН (фракция Народной партии).