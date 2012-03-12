Украина из-за холодов увеличила потребление электроэнергии на 9,5%

Потребление электроэнергии в Украине, с учетом технологических потерь в сетях (брутто), в феврале на фоне аномальных холодов выросло на 9,5%, или 1,599 млрд. кВт/ч, по сравнению с февралем 2011 года, – до 18,523 млрд. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины.

Согласно сообщению, в прошлом месяце объем потребления электроэнергии конечными потребителями (нетто) вырос на 5,5%, или 741,8 млн. кВт/ч, по сравнению февралем 2011 года, – до 14,182 млрд. кВт/ч.

Наибольший рост объемов потребления в феврале был зафиксирован по группе потребителей "население". Бытовые абоненты в прошлом месяце увеличили потребление на 13%, или 468,7 млн. кВт/ч, – до 4,074 млрд. кВт/ч. Удельный вес потребления электроэнергии населением в общей структуре потребления в феврале т.г. вырос до 28,7% по сравнению с 26,8% в феврале 2011 года.

Промышленные предприятия в прошлом месяце увеличили потребление электроэнергии на 1,1%, или 66,4 млн. кВт/ч, по сравнению с февралем 2011 года – до 6,102 млрд. кВт/ч. Предприятия металлургической промышленности сократили потребление электроэнергии на 1,5%, или 46 млн. кВт/ч, – до 3,017 млрд. кВт/ч. Транспортные предприятия в феврале увеличили потребление электроэнергии на 0,5% – до 939,4 млн. кВт/ч, коммунально-бытовые увеличили на 6% – до 1,927 млрд. кВт/ч.

В целом в январе-феврале т.г. объем потребления электроэнергии конечными потребителями (нетто) вырос на 0,8%, или 215,7 млн. кВт/ч, по сравнению январем-февралем 2011 года, – до 36,451 млрд. кВт/ч.

Напомним, по итогам января этого года в Украине наблюдалось сокращение энергопотребления на 0,9%, или 132,1 млн. кВт/ч, по сравнению январем 2011 года, – до 14,166 млрд. кВт/ч.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году потребление электроэнергии в Украине, с учетом технологических потерь в сетях (брутто), выросло на 2%, или 3,738 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2010 годом, – до 187,647 млрд. кВт/ч. Объем потребления электроэнергии конечными потребителями (нетто) возрос на 2,4%, или 3,483 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2010 годом, – до 150,967 млрд. кВт/ч.

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