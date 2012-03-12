Россия может поднять с 1 апреля экспортную пошлину на нефть до 461,7 долл. за тонну

Экспортная пошлина на российскую нефть с 1 апреля 2012 года может повыситься на $47,3-50,5 – до $458,5-461,7 за тонну с $411,2 за тонну в марте, следует из средней цены мониторинга Минфина и Минэкономразвития РФ и формулы расчета экспортной пошлины согласно режиму налогообложения нефтяной отрасли «60-66».

«Средняя цена на нефть по мониторингу за период с 15 февраля по 11 марта составила $123,2 доллара. Если за оставшиеся три дня она будет в диапазоне $122 –127 за баррель, то окончательная цена составит $123,03 –123,74», – сообщил агентству «Прайм» эксперт Минфина Александр Сакович.

Льготная экспортная пошлина на нефть для ряда месторождений Восточной Сибири и Северного Каспия с 1 апреля может повыситься до $239,9-242,2 за тонну с нынешних $204,4 за тонну.

Экспортная пошлина на нефтепродукты с 1 апреля может составить $302,6-304,7за тонну. Пошлина на экспорт нефтепродуктов в марте находится на уровне $271,4.Повышенная пошлина на бензин составит $412,7-415,5 за тонну против мартовских $370,1.