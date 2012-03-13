Казахстан принял решение в кратчайшие сроки заняться геологоразведкой сланцевого газа

Казахстан приступает к геологическим изысканиям сланцевого газа на своей территории вокруг крупных угольных месторождений. Это следует из поручения премьер-министра республики Карима Масимова, которое он дал на заседании правительства во вторник.

"Нам надо изыскать ресурсы, проработать и в кратчайшие сроки провести геологоразведочные работы по нашим сланцевым газам вокруг угольных месторождений, которые очень похожи на польские - может Карагандинская область, может Павлодарский бассейн, может еще какие-то места. В ускоренном порядке провести такие разработки", - поручил глава правительства.

Масимов считает, что "сейчас с открытием новых технологий по разработке сланцевого газа во многих странах электроэнергетическая, энергетическая политика меняется".

В частности, по его данным, в США цена на газ упала в три раза, соответственно с этим изменилась "вся энергетическая политика, конкурентоспособность промышленности".

Масимов пообещал, что на проведение геологоразведочных работ по поиску сланцевого газа "даже из резерва (правительства) мы готовы деньги выделить, лишь бы быстрее (начать эти работы)".

"Надо какого-то опытного партнера найти по разработке сланцевых газов", - предложил глава правительства, передает РИА "Новости".